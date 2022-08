UOKiK bierze pod lupę praktyki Dell w Polsce. Zachęca do donosów

Mogła mieć miejsce zmowa cenowa.

UOKiK wszczął postępowanie wobec Dell

"Podejrzewamy, że doszło do niedozwolonego porozumienia rynkowego, w ramach którego spółka Dell przydzielała zamówienia od firm i instytucji do konkretnych sprzedawców - dystrybutorów, którzy chcieli zakupić od niej sprzęt w celu dalszej odsprzedaży. W efekcie potencjalni klienci mogli zostać pozbawieni możliwości wyboru tańszej oferty produktów Dell i Dell EMC"

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny podjął decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie działań spółki Dell Sp. z o.o. Jak czytamy w komunikacie UOKiK jest to postępowanie antymonopolowe, a przedsiębiorca jest podejrzany o zawarcie z autoryzowanymi sprzedawcami swojego sprzętu oraz dystrybutorami porozumienia, mającego na celu ograniczenie konkurencji.– przekazuje Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. O co dokładnie chodzi?Urząd zwraca uwagę na fakt, iż Dell nie sprzedaje swoich produktów samodzielnie, a poprzez partnerów handlowych. Jeśli jeden z nich zgłosi w wewnętrznym systemie transakcję z danymi klientem, Dell może uniemożliwiać innym dystrybutorom przedstawienie konkurencyjnych ofert cenowych, nawet na jego prośbę. Jest to działanie na szkodę klientów podmiotów Dell oraz Dell EMC.Takie porozumienia są niedopuszczalne w polskim systemie prawnym. UOKiK podejrzewa, że w sprawie Dell i dystrybutorów mogło dojść do podziału rynku.UOKiK czeka na donosy oraz współpracę uczestników ewentualnej zmowyDell Sp. z o.o. grozi kara w wysokości nawet do 10 procent rocznego obrotu. Sankcji można uniknąć dzięki programowi łagodzenia kar lub nawet uniknięcia kary pieniężnej. Przedsiębiorców uczestniczących w nielegalnym porozumieniu oraz menedżerów odpowiedzialnych za zmowę zachęca się do kontaktu pod specjalnym numerem telefonu 22 55 60 555.Ponadto, UOKiK zachęca do przekazywania informacji w sprawie anonimowym sygnalistom za pośrednictwem tego formularza . Zastosowany system ma gwarantować całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu.Źródło: UOKiK