Henry Cavill znany z roli Wiedźmina znów modernizuje swój komputer

PC należący do Henryego Cavilla znów doczekał się zmian, tym razem wentylatorów i poniekąd AiO

Wentylatory marki Noctua bardzo spodobały się odtwórcy serialowego Geralta z Rivii

Początkowo na komputer składał się procesor AMD Ryzen 9 3900X, płyta główna ASUS ROG Crosshair VII Hero (Wi-Fi), zestaw kości RAM G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 CL16 2x16GB, grafika ASUS GeForce ROG Strix RTX 2080 Ti 11 GB OC, dwa nośniki SSD na dane Samsung 970 Pro 1 TB, zasilacz Seasonic Prime TX-100, obudowa Fractal Design Define 7 oraz chłodzenie procesora cieczą typu AiO w postaci NZXT Kraken Z73. Niestety ostatnia z części w końcu odmówiła posłuszeństwa.Jak zaznacza na Instagramie sam Cavill, na uszkodzenie AiO mogły mieć wpływ ostatnie upały. Zdaje się, że znów kupił to samo chłodzenie cieczą procesora. Co ciekawe aktor zamówił także sześć wentylatorów Noctua 120 mm. Jeśli dobrze odczytałem oznaczenia z fotografii, to dokładnie modele NF-F12 PWM, czyli o prędkości obrotowej 1500 RPM przy głośności 22,4 dB/A i ze standardową grubością 25 mm (Noctua ma też w ofercie wersje slim 15 mm) oraz wtyczką 4-pin PWM. Cztery z nich już dotarły. Jak zaznaczył aktor, nie mógł się doczekać wszystkich i już zamontował cztery pierwsze wentylatory. Trzy na chłodnicy zestawu NZXT Kraken Z73, a czwarty na przodzie obudowy. Zapewne kolejne znajdą się na przodzie i tyle obudowy PC, więc tym samym wymienią cały obecny wcześniej we Fractal Designie Define 7 zestaw śmigieł.Wprawne oko wychwyci też, że od początkowego stanu, w komputerze Cavilla pojawiła się nowa karta graficzna. Jeszcze w grudniu 2020 roku Henry zamontował w nim GPU Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition. Na koniec warto zaznaczyć, że widoczne na jednym zdjęciu temperatury (64 stopnie Celsjusza na CPU i 68 stopni Celsjusza na GPU) to nie wyniki przy braku aktywności. Jak uspokaja aktor, zdjęcie było wykonane podczas rozgrywki. Same wentylatory też bardzo spodobały się odtwórcy serialowego Geralta z Rivii. Jak wspomniał na Instagramie, według niego to małe piękności, które pracują bardzo dobrze i cicho.Źródło i foto: Henry Cavill @ Instagram / własne