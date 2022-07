DeepCool prezentuje nowe chłodzenia AiO dla procesorów

Zatrzęsienie nowości.

DeepCool LE300 Marrs. | Źródło: INNO3DUwagę zwracają niskoprofilowe blokompompki, które da się łatwo zamontować nawet w obudowach w formacie mini-ITX. Zastosowane wentylatory z PWM w zakresie od 500 do 2250 obr./min. generują przepływ powietrza na poziomie nawet 85,85 CFM i ciśnienie statyczne do 3,27 mmAq. Jednocześnie producent zapewnia o ich cichej praca z minimalnym hałasem, wynoszącym do 32,9 dB.Coolery DeepCool LE Marrs to także autorska technologia antyprzeciekowa, zmniejszająca ciśnienie wewnętrzne powstające w wyniki ekspansji płynów i gazu. Chłodzenie kompatybilne z podstawkami LGA 1700 i AMD AM5 ma cechować bardzo łatwy montaż.

DeepCool LE300 Marrs: 57,99 – 62,99 euro (ok. 275 - 299 złotych)

57,99 – 62,99 euro (ok. 275 - 299 złotych) DeepCool LE500 Marrs: 69,99 – 74,99 euro (ok. 331 - 355 złotych)

DeepCool LS320, LS520 i LS720 - AiO z RGB

DeepCool LS320: 94,90 – 99,90 euro (ok. 470 złotych)

94,90 – 99,90 euro (ok. 470 złotych) DeepCool LS520: 124,90 – 129,90 euro (ok. 615 złotych)

124,90 – 129,90 euro (ok. 615 złotych) DeepCool LS720: 144,90 – 149,90 euro (ok. 710 złotych)

144,90 – 149,90 euro (ok. 710 złotych) DeepCool LS520 WH: 129,90 – 134,90 euro (ok. 640 złotych)

129,90 – 134,90 euro (ok. 640 złotych) DeepCool LS720 WH: 149,90 – 154,90 euro (ok. 735 złotych)

DeepCool LE500 Marrs. | Źródło: INNO3DUrządzenia objęte 3-letnią gwarancją trafią do sprzedaży w październiku tego roku, w cenach sugerowanych:DeepCool w lipcu pokazał światu również nowy sprzęt z serii LS, składającej się z trzech modeli: LS320, LS520 i LS720. Otrzymały one ulepszoną pompę wody 4. generacji oraz 3-gazowy silnik zapewniający jej prędkość obrotową nawet do 3100 obr./min. Esteci mają docenić efekt lustrzanego odbicia na froncie pompy oraz akcesoryjną płytkę do własnej personalizacji.DeepCool LS320. | Źródło: INNO3DChłodzenia DeepCool LS320 (120 mm), LS520 (240 mm) i LS720 (360 mm) korzystają z wentylatorów DeepCool FC120 z PWM. Cechuje je innowacyjny system okablowania łańcuchowego, ułatwiający zachowanie porządku we wnętrzu obudowy. Wentylatory te mają też system podświetlenia ARGB.DeepCool LS520 WH. | Źródło: INNO3DProducent zapewnia o łatwości montażu chłodzenia dzięki nowym wspornikom montażowym. Każde z urządzeń współpracuje z podstawkami LGA 1700 i AM5.DeepCool LS720 WH. | Źródło: INNO3DBiałe modele widoczne na grafikach to warianty LS520 WH i LS720 WH.Chłodzenia trafią do sprzedaży we wrześniu i zostaną objęte aż 5-letnią gwarancją. Ich sugerowane ceny to:Źródło: DeepCool