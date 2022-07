INNO3D GeForce GTX 1630 Compact to tania i naprawdę malutka karta graficzna

Propozycja dla niewymagających.

Jakiś czas temu swoją premierę miały nowe karty graficzne NVIDIA. Nie mowa tu jeszcze o serii GeForce RTX 4000 , a układach, na które prawdę mówiąc nie czekał chyba nikt. Karty graficzne GeForce GTX 1630 wydajnością przypominają leciwe GPU GTX 1050 Ti i są dedykowane podstawowym rozwiązaniom multimedialnym, ewentualnie starszym grom. W sklepach pojawiła się właśnie interesująca konstrukcja stworzona z myślą o najmniejszych komputerach.INNO3D GeForce GTX 1630 Compact to karta graficzna z 4 GB pamięci GDDR6 na magistrali 64-bit i 512 jednostkami CUDA. Jej TDP wynosi 75 W, dzięki czemu GPU zadowala się zasilaniem płynącym jedynie ze złącza PCI-Express.

Nowe sterowniki NVIDIA

Źródło: INNO3DPropozycja INNO3D otrzymała jednowentylatorowe, dwuslotowe chłodzenie. INNO3D GeForce GTX 1630 Compact pracuje z taktowaniem 1740 MHz, które rośnie w trybie Boost do poziomu 1785 MHz. Skromnie.Atutami karty są jej kompaktowe wymiary, pozwalające umieścić ją w nawet malutkiej obudowie. Długość i wysokość INNO3D GeForce GTX 1630 Compact wynoszą odpowiednio 160 x 116 mm. Mimo to zmieszczono na śledziu dwa złącza wideo DisplayPort 1.4a i jeden port HDMI 2.1.Źródło: INNO3DCena INNO3D GeForce GTX 1630 Compact powinna wynosić około 799 złotych.Najnowsze sterowniki dla kart graficznych NVIDIA pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Możesz pobrać sam sterownik NVIDIA GeForce Driver lub wybrać opcję nieco wygodniejszą. Polecamy zainstalować bezpłatne narzędzie NVIDIA GeForce Experience, które automatycznie wyszuka najlepszy sterownik dla Twojej karty graficznej. Za jego pomocą możesz również nagrywać zawartość ekranu, gameplaye z gier i robić wiele innych ciekawych rzeczy. Stosowne linki do pobierania zamieściliśmy poniżej.Źródło: INNO3D