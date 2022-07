25 przydatnych gadżetów z AliExpress dla Twojego komputera

Akcesoria komputerowe z AliExpress.

Polecane gadżety z AliExpress do komputera. Przejrzeliśmy największą na świecie platformę zakupową pod kątem poszukiwań ciekawych, wysoko ocenianych akcesoriów komputerowych. Skupiliśmy się na tych niedrogich, których ceny nie przekraczają 50 złotych. Jednocześnie w niniejszym zestawieniu umieściliśmy tylko te, które cieszą się pozytywnymi recenzjami i wysoką średnią ocen.



Uwaga: wiele spośród poniższych produktów jest wysyłanych błyskawicznie z Polski, a wszystkie objęte są darmową dostawą. Ich ceny możecie dodatkowo obniżyć za pomocą kuponów dostępnych na stronie AliExpress.



1. Myszka bezprzewodowa z akumulatorem





Zestawienie rozpoczynamy polecaną bezprzewodową myszką z akumulatorem, co w cenie 50 złotych jest całkiem niezłą gratką. Sprzęt ma ergonomiczną obudowę, bardzo dużo pozytywnych recenzji i z pewnością spodoba się graczom szukającym taniego gryzonia bez kabelka. Do wyboru łączność Bluetooth i znacznie przydatniejsza w grach Wi-Fi (ze względu na częstotliwość raportowania).



Cena: ok. 50 złotych



2. Myszka gamingowa z podświetleniem

Zestawienie rozpoczynamy polecaną bezprzewodową myszką z akumulatorem, co w cenie 50 złotych jest całkiem niezłą gratką. Sprzęt ma ergonomiczną obudowę, bardzo dużo pozytywnych recenzji i z pewnością spodoba się graczom szukającym taniego gryzonia bez kabelka. Do wyboru łączność Bluetooth i znacznie przydatniejsza w grach Wi-Fi (ze względu na częstotliwość raportowania).



A może wygodna myszka dla graczy w wersji przewodowej? Oto ona. Nieco taniej, bo za ok. 40 złotych kupić można gryzonia z 7 kolorami podświetlenia - wygodnego, z przyzwoitymi przełącznikami i przyjemną w dotyku powierzchnią. Jest lekka, co powinno się spodobać miłośnikom dynamicznych strzelanek.



Cena: ok. 41 złotych



3. Bungee dla myszki - różne kolory

A może wygodna myszka dla graczy w wersji przewodowej? Oto ona. Nieco taniej, bo za ok. 40 złotych kupić można gryzonia z 7 kolorami podświetlenia - wygodnego, z przyzwoitymi przełącznikami i przyjemną w dotyku powierzchnią. Jest lekka, co powinno się spodobać miłośnikom dynamicznych strzelanek.



Skoro były myszki, to w zestawieniu tanich gadżetów komputerowych z AliExpress nie może zabraknąć bungee dla myszki. To akcesorium, które pozwala utrzymać w ryzach przewód do myszki - dzięki niemu często zbyt twardy kabelek przed myszką nie przeszkadza w graniu.



Cena: ok. 35 złotych



4. Słuchawki bezprzewodowe z kocimi uszami z podświetleniem

Skoro były myszki, to w zestawieniu tanich gadżetów komputerowych z AliExpress nie może zabraknąć bungee dla myszki. To akcesorium, które pozwala utrzymać w ryzach przewód do myszki - dzięki niemu często zbyt twardy kabelek przed myszką nie przeszkadza w graniu.



A może tanie nauszne słuchawki bezprzewodowe z Bluetooth? Te są naprawdę ładne, nieźle wykonane i... urocze. Wyposażono je w modne kocie uszka z podświetleniem, które mogą przypaść do gustu młodszym graczom lub po prostu tym z dystansem do siebie. Co ważne, da się je sparować ze smartfonem, tabletem lub laptopem. W tej cenie? Świetna propozycja. Recenzje są pozytywne.



Cena: ok. 45 złotych



5. Słuchawki dokanałowe TWS z etui ładującym w gamingowym stylu

A może tanie nauszne słuchawki bezprzewodowe z Bluetooth? Te są naprawdę ładne, nieźle wykonane i... urocze. Wyposażono je w modne kocie uszka z podświetleniem, które mogą przypaść do gustu młodszym graczom lub po prostu tym z dystansem do siebie. Co ważne, da się je sparować ze smartfonem, tabletem lub laptopem. W tej cenie? Świetna propozycja. Recenzje są pozytywne.



Osobom grającym często nie tylko na komputerze, ale również na smartfonie polecamy słuchawki dokanałowe typu TWS. Ten model zbiera wysokie oceny i jest dostępny w zaskakująco wręcz niskiej cenie. Uwagę zwraca niezły dźwięk przestrzenny, dość przyjemne basy i atrakcyjny design. W zestawie nie zabrakło etui ładującego.



Cena: ok. 45 złotych



6. Niedrogie głośniczki komputerowe na USB

Osobom grającym często nie tylko na komputerze, ale również na smartfonie polecamy słuchawki dokanałowe typu TWS. Ten model zbiera wysokie oceny i jest dostępny w zaskakująco wręcz niskiej cenie. Uwagę zwraca niezły dźwięk przestrzenny, dość przyjemne basy i atrakcyjny design. W zestawie nie zabrakło etui ładującego.



Narzekasz na jakość dźwięku dobiegającego z Twojego laptopa? Rozwiązaniem problemu będą choćby najtańsze głośniczki. Te zasilane są za pośrednictwem portu USB. Podepniesz je pod laptop poprzez złącze jack 3.5 mm. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć je do komputera stacjonarnego.



Cena: ok. 50 złotych



7. Wentylator z podświetleniem RGB

Narzekasz na jakość dźwięku dobiegającego z Twojego laptopa? Rozwiązaniem problemu będą choćby najtańsze głośniczki. Te zasilane są za pośrednictwem portu USB. Podepniesz je pod laptop poprzez złącze jack 3.5 mm. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć je do komputera stacjonarnego.



Poszukujesz tanich wentylatorów z podświetleniem RGB do swojej obudowy? Znajdziesz je w tej ofercie. Nie są szalenie skuteczne, ale jako akcesorium do poprawiania estetyki komputera i przepływu powietrza w obudowie powinny sprawdzić się znakomicie.



Cena: ok. 44 złote



8. Zestaw wkrętaków precyzyjnych 25 w 1 - bity Torx i inne

Poszukujesz tanich wentylatorów z podświetleniem RGB do swojej obudowy? Znajdziesz je w tej ofercie. Nie są szalenie skuteczne, ale jako akcesorium do poprawiania estetyki komputera i przepływu powietrza w obudowie powinny sprawdzić się znakomicie.



Oto zestaw wkrętów precyzyjnych 25 w 1, który przyda się nie tylko osobom lubiącym majsterkować przy swoim komputerze, ale też majsterkować w ogóle. Bity są zupełnie przyzwoitej jakości, a cena zestawu - niewysoka. Co istotne, bity są magnetyczne, co ułatwia korzystanie z nich.



Cena: ok. 30 złotych



9. Przewód ethernetowy - różne długości

Oto zestaw wkrętów precyzyjnych 25 w 1, który przyda się nie tylko osobom lubiącym majsterkować przy swoim komputerze, ale też majsterkować w ogóle. Bity są zupełnie przyzwoitej jakości, a cena zestawu - niewysoka. Co istotne, bity są magnetyczne, co ułatwia korzystanie z nich.



Jak wiadomo internet przewodowy jest znacznie stabilniejszy od tego bezprzewodowego. Jeśli Twój komputer znajduje się nieopodal routera, połącz kartę sieciową z nim za pośrednictwem przewodu, a nie bezprzewodowo. Potencjalnie poprawisz w ten sposób prędkości przesyłania danych oraz zmniejszysz ping, co przełoży się na mniejsze lagi w grach.



Cena: od ok. 8 złotych



10. Polecany mikrofon krawatowy Synco Lav-S8 - pozytywne recenzje

Jak wiadomo internet przewodowy jest znacznie stabilniejszy od tego bezprzewodowego. Jeśli Twój komputer znajduje się nieopodal routera, połącz kartę sieciową z nim za pośrednictwem przewodu, a nie bezprzewodowo. Potencjalnie poprawisz w ten sposób prędkości przesyłania danych oraz zmniejszysz ping, co przełoży się na mniejsze lagi w grach.



Planujesz karierę vlogera lub YouTubera? Przyda Ci się z pewnością mikrofon krawatowy. Nie musisz inwestować od razu kilkuset złotych w sprzęt najwyższej klasy, skoro dobry i tani mikrofon krawatowy można dorwać już za ok. 50 złotych. Model Synco Lav-S8 zbiera niemal wyłącznie dobre recenzje.



Cena: ok. 50 złotych



11. Lekka myszka dla gracza typu honeycomb, z podświetleniem

Planujesz karierę vlogera lub YouTubera? Przyda Ci się z pewnością mikrofon krawatowy. Nie musisz inwestować od razu kilkuset złotych w sprzęt najwyższej klasy, skoro dobry i tani mikrofon krawatowy można dorwać już za ok. 50 złotych. Model Synco Lav-S8 zbiera niemal wyłącznie dobre recenzje.



Powracając jeszcze do tematu myszek... Wiem, że wśród graczy, jest cała masa miłośników ultralekkich konstrukcji typu "honeycomb". Oto propozycja dla nich: gryzoń w trzech różnych kolorach z przewodem w oplocie, 6 przyciskami i sensorem optycznym o rozdzielczości 7200 DPI. W tej cenie trudno znaleźć wiele lepszych myszek.



Cena: ok. 45 złotych



12. Czytnik kart z hubem USB, USB-C, HDMI 4K

Powracając jeszcze do tematu myszek... Wiem, że wśród graczy, jest cała masa miłośników ultralekkich konstrukcji typu "honeycomb". Oto propozycja dla nich: gryzoń w trzech różnych kolorach z przewodem w oplocie, 6 przyciskami i sensorem optycznym o rozdzielczości 7200 DPI. W tej cenie trudno znaleźć wiele lepszych myszek.



Każdy posiadacz nowoczesnego ultralekkiego laptopa wie, że mało złączy jest podstawową wadą większości tego typu konstrukcji. Sytuację może poprawić nieco taki oto wielofunkcyjny gadżet, zawierający porty USB-A, USB-C PD, HDMI 4K @30 Hz oraz czytnik kart pamięci.



Cena: ok. 50 złotych



13. Silikonowy organizer na przewody

Każdy posiadacz nowoczesnego ultralekkiego laptopa wie, że mało złączy jest podstawową wadą większości tego typu konstrukcji. Sytuację może poprawić nieco taki oto wielofunkcyjny gadżet, zawierający porty USB-A, USB-C PD, HDMI 4K @30 Hz oraz czytnik kart pamięci.



Zrób porządek z kablami na biurku i miej te najprzydatniejsze zawsze pod ręką. Wystarczy zainwestować w prosty, silikonowy organizer i voila.



Cena: od ok. 8 złotych



14. Taśma na rzep do układania przewodów - różne kolory

Zrób porządek z kablami na biurku i miej te najprzydatniejsze zawsze pod ręką. Wystarczy zainwestować w prosty, silikonowy organizer i voila.



W każdym mieszkaniu, podkreślam: w każdym, powinny znajdować się opaski na rzep do układania przewodów. Tylko dzięki nim unikniesz nieestetycznie poprowadzonych, splątanych przewodów, w których zbiera się kurz. Sprawdzą się doskonale i wewnątrz komputera i poza nim.



Cena: ok. 6 złotych



15. Taśma LED RGB do komputera i nie tylko

W każdym mieszkaniu, podkreślam: w każdym, powinny znajdować się opaski na rzep do układania przewodów. Tylko dzięki nim unikniesz nieestetycznie poprowadzonych, splątanych przewodów, w których zbiera się kurz. Sprawdzą się doskonale i wewnątrz komputera i poza nim.



Taśma LED RGB to doskonały sposób na rozświetlenie komputera, biurka gracza, czy nawet pokoju. Do wyboru warianty sterowane z pilota, poprzez smartfon lub nawet z poziomu płyty głównej komputera.



Cena: od ok. 18 złotych



16. Składany i regulowany stojak na laptopa





Składana i regulowana podstawka do laptopa nie tylko jest w stanie poprawić komfort użytkowania tego urządzenia, ale też poprawić wydajność jego chłodzenia. Do wyboru trzy różne kolory.



Cena: ok. 29 złotych



17. Mysz wertykalna, ergonomiczna

Taśma LED RGB to doskonały sposób na rozświetlenie komputera, biurka gracza, czy nawet pokoju. Do wyboru warianty sterowane z pilota, poprzez smartfon lub nawet z poziomu płyty głównej komputera.Składana i regulowana podstawka do laptopa nie tylko jest w stanie poprawić komfort użytkowania tego urządzenia, ale też poprawić wydajność jego chłodzenia. Do wyboru trzy różne kolory.



Niektórzy z jakiegoś powodu bardzo chcą sprawić sobie ergonomiczną mysz pionową. Da się ją kupić już za ok. 50 złotych i to w bezprzewodowej wersji. Naprawdę, nie trzeba na tego rodzaju sprzęt wydawać majątku.



Cena: ok. 49 złotych



18. Środek do czyszczenia ekranów z mikrofibrą

Niektórzy z jakiegoś powodu bardzo chcą sprawić sobie ergonomiczną mysz pionową. Da się ją kupić już za ok. 50 złotych i to w bezprzewodowej wersji. Naprawdę, nie trzeba na tego rodzaju sprzęt wydawać majątku.



Zaskakująco skuteczny środek do czyszczenia różnego rodzaju ekranów z kurzu, smug i innego rodzaju zanieczyszczeń. Psiknij na ekran dyfuzorem i przetrzyj powierzchnię obudową gadżetu pokrytą mikrofibrą.



Cena: ok. 11 złotych



19. Tania kamerka internetowa Full HD

Zaskakująco skuteczny środek do czyszczenia różnego rodzaju ekranów z kurzu, smug i innego rodzaju zanieczyszczeń. Psiknij na ekran dyfuzorem i przetrzyj powierzchnię obudową gadżetu pokrytą mikrofibrą.



Nie masz jeszcze kamery internetowej w swoim komputerze stacjonarnym, a pracujesz zdalnie, uczysz się zdalnie lub po prostu chcesz rozmawiać z wideo ze znajomymi? Ta dobrze oceniana kamerka Full HD kosztuje tylko 50 złotych i ma nawet wbudowany mikrofon. Innym jej atutem jest 360-stopniowy zakres regulacji.



Cena: ok. 50 złotych



20. Ściągacz do keycapów

Nie masz jeszcze kamery internetowej w swoim komputerze stacjonarnym, a pracujesz zdalnie, uczysz się zdalnie lub po prostu chcesz rozmawiać z wideo ze znajomymi? Ta dobrze oceniana kamerka Full HD kosztuje tylko 50 złotych i ma nawet wbudowany mikrofon. Innym jej atutem jest 360-stopniowy zakres regulacji.



Uniwersalny ściągacz do keycapów w klawiaturach mechanicznych. Nieoceniony, jeśli chcesz wymyć powierzchnię klawiatury lub przeprowadzić inne prace serwisowe. Dzięki niemu nie uszkodzisz keycapów, co łatwo zrobić podważając je w inny sposób.



Cena: ok. 9 złotych



21. Przełączniki Outemu - różne kolory, od 10 szt.

Uniwersalny ściągacz do keycapów w klawiaturach mechanicznych. Nieoceniony, jeśli chcesz wymyć powierzchnię klawiatury lub przeprowadzić inne prace serwisowe. Dzięki niemu nie uszkodzisz keycapów, co łatwo zrobić podważając je w inny sposób.



Co tu dużo pisać... zepsułeś przełącznik w swojej klawiaturze? Tutaj znajdziesz zamiennik. Do wyboru wszystkie kolory przełączników Outemu, w zestawach od 10 sztuk. Lepiej wymienić jeden switch, niż kupować całą klawiaturę.



Cena: od ok. 28 złotych



22. Przełączniki Kailh - różne kolory, od 10 szt.

Co tu dużo pisać... zepsułeś przełącznik w swojej klawiaturze? Tutaj znajdziesz zamiennik. Do wyboru wszystkie kolory przełączników Outemu, w zestawach od 10 sztuk. Lepiej wymienić jeden switch, niż kupować całą klawiaturę.



Zapasowe przełączniki Kailh w różnych kolorach.



Cena: ok. 7,38 złotych



23. Przełączniki Gateron SMD - różne kolory, od 10 szt.

Zapasowe przełączniki Kailh w różnych kolorach.



Zapasowe przełączniki Gateron w różnych kolorach.



Cena: ok. 32 złotych



24. Adapter Bluetooth na USB

Zapasowe przełączniki Gateron w różnych kolorach.



Twój komputer stacjonarny lub laptop nie mają modułu Bluetooth? To żaden problem. Za 30 złotych sprawisz sobie doskonale działający adapter Bluetooth 5.1 marki Baseus.



Cena: ok. 29 złotych



25. Przewód AUX 3.5 mm - różne długości

Twój komputer stacjonarny lub laptop nie mają modułu Bluetooth? To żaden problem. Za 30 złotych sprawisz sobie doskonale działający adapter Bluetooth 5.1 marki Baseus.