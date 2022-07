Niedrogie Huawei FreeBuds SE debiutują w Polsce w kuszącej promocji

Dokument o nim stworzył Richard Hammond.

Huawei FreeBuds SE w Polsce

Dzisiaj na łamach naszego serwisu ukazała się recenzja słuchawek dokanałowych Huawei FreeBuds Pro 2 autorstwa Ani. W skrócie? To naprawdę udany model, co mogę również potwierdzić, jako że spędziły w moich uszach mniej więcej tydzień. Firma Huawei zaprezentowała właśnie kolejne, nieco tańsze słuchawki dokanałowe, które trafiły już do sprzedaży w polskich sklepach. Huawei FreeBuds SE zostały z miejsca przecenione, ale promocja obowiązuje tylko przez ograniczony czas.Huawei FreeBuds SE to konstrukcja częściowo dokanałowa. Słuchawki mają dobrze dopasowywać się do konturu ucha, zapewniając dobre dopasowanie i mniejszy nacisk na kanał słuchowy od podobnych słuchawek. W pudełku dostępne są silikonowe końcówki w trzech rozmiarach. Producent zastosował tu ENC, czyli cyfrową eliminację szumów.Korzystające z technologii Bluetooth 5.2 słuchawki Huawei FreeBuds SE mają dynamiczne, 10-milimetrowe przetworniki i polimerowe membrany. Huawei deklaruje nawet 6-godzinny czas pracy przy słuchaniu muzyki lub 4-godzinny w przypadku prowadzenia rozmów. Etui z USB-C pełniące funkcję ładowarki wydłuża czas działania nawet do 24 godzin. Stan naładowania da się sprawdzić w aplikacji Huawei AI Life.