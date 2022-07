Dlaczego wymieniasz telefon i czym kierujesz się przy wyborze? Oto zwyczaje Polaków

Ciekawe wyniki badania.

Dlaczego wymieniamy smartfony?

Jak drogie smartfony kupują Polacy?

"W dobie wyścigu na innowacje paradoksalnie to czas pracy na baterii okazuje się najważniejszym aspektem technicznym podczas wyboru nowego smartfona. Aż 65% Polaków musi ładować swój telefon przynajmniej raz dziennie, co czwarty badany robi to co drugi dzień, a zaledwie 9% użytkowników rzadziej. W dodatku prawie 40% badanych uważa, że ładuje swój smartfon zbyt często. Z badań wynika, że szczególnie osoby z mniejszym budżetem mają niewygórowane oczekiwania w kwestii czasu pracy z dala od ładowarki. Na tym tle wyróżniają się smartfony takie jak Huawei nova Y70, wyposażone w duże baterie o pojemności 6000 mAh. Pozwala on na swobodne użytkowanie telefonu przez dwa-trzy dni bez konieczności doładowywania, czyli znacznie dłużej, niż standard w tej kategorii cenowej"

Prezentowane każdego roku nowe smartfony nie przynoszą na ogół tak wielkiej rewolucji jakościowej, jakiej byliśmy świadkami w urządzeniach debiutujących jeszcze kilka lat temu. Konsumenci mają coraz mniej powodów do częstej zmiany swoich telefonów. Na zlecenie firmy Huawei przeprowadzono niedawno badanie, które miało dać odpowiedź na pytanie: dlaczego Polacy wymieniają telefony i czym kierują się przy ich wyborze?Zasugerowałem, że powodów do wymiany smartfona jest zazwyczaj jak na lekarstwo. Nie kłamałem. Polacy są bardzo przywiązani do swoich smartfonów, choć oczywistym jest, że duża w tym zasługa sytuacji materialnej. Aż 29 procent uczestników badania Huawei posiada swój smartfon od ponad dwóch lat, a 36 procent kupiło go od roku do dwóch lat wstecz. 64 procent Polaków wymienia smartfon dopiero wtedy, gdy jest to konieczne.Huawei podaje, że najmocniej do sprzętu przywiązują się osoby w wieku do 24 lat - aż 71 procent respondentów z tej grupy wymienia smartfon dopiero w chwili zużycia. W przypadku grupy pomiędzy 35 i 49 rokiem życia jest to już tylko 56 procent. Zaledwie 5 procent wymienia sprzęt, gdy pojawi się nowszy, ciekawszy ich zdaniem model.Większość stawia na segment cenowy pomiędzy 1000 i 2000 złotych (33 proc.), a 27 procent poszukuje czegoś w kwocie do 1000 złotych. Zakupu urządzenia wartego między 2001-3000 złotych dokonało 16 proc. ankietowanych, od 3001 do 4000 złotych - 8 proc. użytkowników, a od 4001 do 5000 złotych zaledwie 5 proc. Kolejne 3 proc. respondentów posiada telefon warty od 5001 do 7000 złotych, a próg 7000 złotych wydanych na smartfona przekroczyło 2 proc. badanych.Jakie są najważniejsze cechy smartfonów? Zdaniem Polaków możliwości aparatu oraz jakość ekranu, które to wskazało 42 procent ankietowanych. W dalszej kolejności zwraca się uwagę na wygląd urządzenia (28 proc.), opinie innych użytkowników (26 proc.) oraz zdanie znajomych (18 proc.). Zaledwie 14 procent badanych zwraca uwagę na kwestie ładowania. Mimo to, Polacy narzekają na czas pracy na baterii oraz czas ładowania. Intrygujące.– mówi Dorota Haller, CMO Huawei CBG Polska, VP Marketing Huawei CEE & Nordic.A czym Wy kierujecie się przy zakupie smartfonu? Ile jesteście w stanie zapłacić za sprzęt spełniający Wasze oczekiwania?Źródło: Huawei