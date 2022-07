Tak wygląda Samsung Galaxy Z Flip 4 i Z Fold 4

Mamy rendery.

fot. Evan Blass - 91Mobiles





Jeśli liczyliście na jakieś większe zmiany względem poprzedniej generacji tych sprzętów, to mam dla Was złe wieści - w “czwórkach” Samsung nie postawił na żadne radykalne przeprojektowanie. Wszystko wygląda bardzo podobnie do designu, który mogliśmy oglądać w ubiegłym roku. A szkoda.Zmiany w designie, to jednak jedno, a sama specyfikacja, to drugie. Niektóre z przecieków zwracają uwagę na to, iż Samsung w swoich nowych składakach postawił na ulepszenie składanych wyświetlaczy oraz ramek pozwalających na złożenie obu konstrukcji. Galaxy Z Flip 4 będzie mógł także prawdopodobnie pochwalić się większym od poprzedniej generacji, zewnętrznym wyświetlaczem.Na pokładzie obu urządzeń teoretycznie ma znaleźć się Android 12L, czyli oprogramowanie Google, które zostało przystosowane do obsługi składanych urządzeń oraz wszystkich ich funkcjonalności. Zapewne Samsung nałoży na to oprogramowanie swoja autorską nakładkę.fot. Evan Blass - 91MobilesNa więcej szczegółów oraz potwierdzenie wszystkich plotek będziemy musieli poczekać do 10 sierpnia tego roku - to właśnie wtedy odbędzie się oficjalna premiera nowych urządzeń Samsunga.Źródło: 91Mobiles / fot. Evan Blass - 91Mobiles