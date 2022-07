Jaki powerbank do telefonu wybrać? Polecane modele

Zestawienie polecanych powerbanków.

Co to jest powerbank? To arcypraktyczny gadżet, pozwalający w trymiga naładować baterię w smartfonie, tablecie lub w innym urządzeniu mobilnym w sytuacji, gdy niemożliwym jest skorzystanie z zasilania sieciowego.Wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach każdy ma już swój powerbank do smartfona. Nic bardziej mylnego. To prawda, wielu internautów chce wymienić swój dotychczasowy sprzęt na coś nowocześniejszego lub po prostu pojemniejszego, ale cała masa osób szuka swojego pierwszego powerbanka. Jaki powerbank wybrać? Które powerbanki są najlepsze? Spieszymy z pomocą.Przede wszystkim, zastanów się, co chcesz ładować za pomocą takiego urządzenia. Istnieją nawet specjalne powerbanku do samochodów - to jump startery. Pomyśl także nad tym, w jakich sytuacjach będziesz z niego korzystał. Podstawowym parametrem powerbanka jest jego pojemność, określająca ile razy będzie on w stanie uzupełnić stan baterii w danym urządzeniu. Powerbank o deklarowanej pojemności 10000 mAh powinien być w stanie naładować smartfon z baterią o pojemności 4500 mAh od 0 do 100% dwukrotnie.Często wybierasz się na kilkudniowe górskie wędrówki z dala od źródeł prądu? Poszukaj powerbanka o pojemności 20000 mAh, a nawet 30000 mAh. Chcesz bardziej kompaktowego akcesorium, które bez większego problemu zmieścisz w kieszeni kurtki podczas wypadu na miasto? Rozejrzyj się za powerbankiem o pojemności 10000 mAh lub nawet mniejszej.

Jaki powerbank do telefonu ?

Jaki powerbank do iPhone?

Jaki powerbank do laptopa?

Źródło: GoldenlineKolejną rzeczą, na którą powinieneś zwrócić uwagę są złącza oraz parametry ładowania. Nowoczesne powerbanki dysponują wyjściami USB-A i USB-C, co pozwala im być kompatybilnymi z najpopularniejszymi obecnie typami przewodów. Szukasz powerbanka z szybkim ładowaniem? Zwróć uwagę na to, z jaką mocą jest w stanie ładować sprzęty mobilne. 18 W dla powerbanka to całkiem niezła wartość. Pamiętaj, że gdy ładujesz za pomocą powerbanka kilka urządzeń na raz, moc ładowania spadnie.Inne przydatne cechy, które powinien mieć dobry powerbank to wskaźnik naładowania baterii w postaci diody LED lub wyświetlacza, litowo-polimerową baterię oraz funkcję szybkiego ładowania dla samego siebie. Od czasu do czasu powerbank trzeba w końcu naładować - to nie perpetuum mobile.Powiedzmy sobie szczerze: wybór jest kolosalny. Jeżeli szukasz niewielkiego powerbanka w dobrej cenie, uwadze Twej polecamy model. Kosztuje ok. 86 złotych i może ładować smartfony i inne urządzenia z mocą maksymalną 18 W dzięki obsłudze standardu szybkiego ładowania Power Delivery. Zamknięty w ładnej obudowie sprzęt wyposażono w dwa złącza USB-A i dwa USB-C, a także diodowy wskaźnik stanu naładowania.Źródło: GreenCellW jeszcze niższej cenie można rozważyć zakup. Ten wyposażono w dwa złącza USB-A, jedno USB-C i jedno micro USB. Moc ładowania wynosi maksymalnie 10 W, ale cena to jedyne 69 złotych.Źródło: XiaomiA może coś droższego, za to z funkcją ładowania solarnego? Jeżeli często uskuteczniasz wędrówki górskie lub biwakujesz, może Ci się spodobaćza 249 złotych. Naładujesz go nie tylko z gniazdka sieciowego ale też za pośrednictwem rozkładanych paneli słonecznych.Źródło: PowerNeedOstatnia z propozycji to model z ładowaniem bezprzewodowym.za 199 złotych może uzupełniać energię w smartfonie poprzez złącza USB-C z mocą 25 W lub bezprzewodowo (standard Qi) z mocą 7,5 W. Na powerbanku wystarczy położyć telefon wspierający funkcję ładowania bezprzewodowego i... gotowe. Zacznie odzyskiwać utraconą energię.Źródło: SamsungSzukasz powerbanka dla swojego smartfona Apple, który może ładować również smartfony z Androidem i całą masę innych sprzętów? Zerknij w stronę. To popularny, uniwersalny i wysoko oceniany sprzęt zamknięty w metalowej obudowie, z cyfrowym wyświetlaczem, który może ładować urządzenia mobilne z mocą nawet 22,5 W. Na obudowie urządzenia o pojemności 20000 mAh, wspierającego standardy ładowania Quick Charge 3.0, Power Delivery i Huawei SuperCharge znajduje się nawet ekran symbolizujący stan naładowania urządzenia. Oprócz dwóch portów USB-A jest też port USB-C i Lightning.Źródło: BaseusTutaj przyda się powerbank o pojemności co najmniej 30000 mAh.to propozycja z aż czterema portami USB-A, jednym USB-C, złączem Apple Lightning i portem micro USB. Za sprawą technologii szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 i Power Delivery 3.0 może ładować laptopy z mocą do 65 W. Jasne, do jednoczesnego ładowania i grania na laptopie gamingowym nawet to nie wystarczy, ale taki powerbank bez problemu naładuje ultrabook biznesowy, na przykład Apple MacBooka Air lub Pro.Źródło: BaseusWybór powerbanków jest ogromny, jednakże kierując się naszymi wskazówkami zamieszczonymi na wstępie tego wpisu z pewnością znajdziesz sprzęt dla siebie. Jeśli będziesz dbał o ten sprzęt, posłuży Ci lata i niejednokrotnie uratuje Cię w podbramkowej sytuacji. Czy warto kupić powerbank? Odpowiedź brzmi: oczywiście.