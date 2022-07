Masz CPU Intel Core 10 gen lub wcześniejszy? Według Intela jest za stary i kończy wsparcie

Już niedługo premiera dużej poprawki dla najnowszego Windowsa. Wraz ze zbliżającą się premierą Windowsa 11 22H2, czołowi producenci układów zaczynają publikować sterowniki przygotowane specjalnie dla tego wydania okienek. Intel przy tej okazji wprowadza Windows Display Driver Model 3.1 (WDDM 3.1) dla swoich zintegrowanych grafik, który w pewnym sensie negatywnie odbije się na posiadaczach starszych układów. Ale zarówno tych faktycznie leciwych, jak i niestety relatywnie nie tak starych.

W związku z tym Intel oświadczył, że kończy pełne wsparcie dla swoich procesorów 10 generacji (Comet Lake w desktopach i Ice Lake dla części wersji mobilnych 10nm) i starszych, aż do 6 generacji Intel Core, czyli Skylake. Od teraz są przeniesione do działu wsparcia legacy, więc będą otrzymywały już tylko wyłącznie krytyczne łatki i ważne poprawki związane z bezpieczeństwem. Brak będzie np. nowych funkcji czy optymalizacji. Przyszłe aktualizacje będą wydawane raz na kwartał lub w razie wyraźnej ważnej potrzeby.

Nawet nie tak stare procesory Intel Core 10 gen przejdą w tryb wsparcia sterowników legacy / Foto: Intel

Dopiero od Intel Core 11 gen mocniej przerobiono wbudowane GPU, stąd tak duży zakres w legacy

Chodzi zarówno o modele Intel Core i3, i5, i7, i9, ale też Intel Atom, Intel Celeron oraz Intel Pentium. Nazwy kodowe poszczególnych serii układów to Skylake, Apollo Lake, Kaby Lake, Amber Lake, Coffee Lake, Whiskey Lake, Comet Lake, Gemini Lake, Ice Lake, Lakefield, Jasper Lake, Elkhart Lake. Oczywiście tak bardzo nie dziwi zaprzestanie pełnego wsparcia dla np. Intel Core 6 gen, które to chipy miały swoją premierę w 2015 roku, ale modele od czasów wprowadzenia procesorów Intel Core i9 (czyli 9 gen i 10 gen) są wciąż nie tak leciwe (obecnie mamy 12 gen, więc tylko o dwie generacje nowsze CPU) i mają zdecydowanie więcej rdzeni, niż wcześniejsze generacje. Wielu ich użytkowników nie widzi potrzeby w przesiadaniu się na nowsze układy.Jednak taki ruch wynika z architektury ich wbudowanych układów graficznych. Tak naprawdę od Intel Core 6 gen do Intel Core 10 gen niewiele zmieniło się w tym temacie. Wszędzie znajdziemy GPU, których postawą są HD/UHD serii 500 i 600. Dopiero od 11 generacji Rocket Lake zaczęto korzystać z GPU serii 700, które mają być w pełni zgodne z WDDM 3.1. Pakiety sterowników Intela będą teraz miały dwie podwersje sterowników GPU. Jedną dla procesorów Intel Core 11 gen Rocket Lake i nowszych z serii UHD 700 oraz drugą dla już nierozwijane w pełnym zakresie legacy, czyli układów od Intel Core 6 gen Skylake do Intel Core 10 gen Comet Lake/Ice Lake.Źródło: neowin Intel / Foto tytułowe: Pixabay - własne