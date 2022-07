ASUS Zenfone 9. Kompaktowy flagowiec ze Snapdragonem 8+ Gen 1

Jesteśmy już po oficjalnej prezentacji i ujawnieniu polskich cen smartfonu ASUS Zenfone 9. Ten telefon zapewnia w niewielkiej obudowie niemalże wszystkie ważne cechy wysokopółkowego samrtfonu i świetne podzespoły oferujące bardzo wysoką wydajność. Co więcej obecnie można skorzystać z promocji i w przedsprzedaży dobrać do niego niemalże gratis Chromebooka o wartości prawie półtora tysiąca złotych.

Z racji kompaktowej obudowy, ekran nie jest ogromny. Ultrapanoramiczne 5,9 cala z rozdzielczością full HD+ (dokładnie 1080 x 2400 px), co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 445 ppi. Użytą matrycą jest AMOLED od Samsunga o podwyższonym odświeżaniu 120 Hz i z bogatą gamą kolorów (112 proc. DCI-P3, 151 proc. sRGB przy Delta E<1 i obsługa HDR10+). Za jej ochronę odpowiada warstwa wzmocnionego szkła Corning Gorilla Glass Victus. Właściwości multimedialne dopełniają głośniki stereo i co nietypowe w dzisiejszych czasach wśród flagowców, złącze audio minijack 3,5 mm. Dobrze, że ASUS nie idzie za mocą pozbywania się tego gniazda.W kwestii wydajności nie ma żadnych kompromisów. Czołowy najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 wykonany w 4nm procesie technologicznym TSMC. Ma 8 autorskich rdzeni Kyro (modyfikacje Cortex-X2, Cortex-A710 i Cortex-A510) z taktowaniem do 3,2 GHz i układ graficzny Adreno 730. Pamięć stanowi do wyboru 8 GB lub 16 GB RAM typu LPDDR5 i 128 GB lub 256 GB szybkiej przestrzeni na dane w standardzie UFS 3.1.

Oczywiście mamy bogaty zestaw czujników i interfejsów, w tym między innymi 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5,2 (ze Snapdragon Sound, aptX Adaptive i aptX Lossless), rozbudowaną nawigację (kompas elektroniczny, GPS, AGPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC) czy NFC. Smartfon ASUS Zenfone 9 może pracować z dwoma kartami typu nanoSIM, ale brak gniazda na dodatkową pamięć microSD. Bateria 4300 mAh obsługuje szybkie ładowanie 30W HyperCharge, co w obecnych czasach nie jest wysoką wartością. Jednak miło zaskakuje obecność zasilacza w zestawie. Niestety zawodem jest brak ładowania indukcyjnego. Wszystkim tym zarządza system Android 12 z nakładką ASUS ZenUI 9.Tajwański producent nie mnoży przesadnie mocno aparatów w swoim telefonie. Główna matryca to 50 mpx Sony IMX766 z OIS (6-osiowy hybrydowy stabilizator gimbal), a szerokokątną jest 12 mpx Sony IMX363. Z przodu znajdziemy również 12 mpx, ale w formie modelu Sony IMX663. Smartfon potrafi nagrywać nawet w 8K (ale tylko przy 24 FPS z EIS) oraz 4K UHD z 60 FPS i EIS. Za to full HD w 60 FPS ma specjalną mocniejszą stabilizację HyperSteady.

Wbrew obecnym trendom, w opakowaniu ze smartfonem ASUS Zenfone 9, znajdziemy też ładowarkę / Foto: ASUS

Kup w przedsprzedaży smartfon ASUS Zenfone 9 i odbierz Chromebooka za 1 złotówkę

Dodatkowo ASUS przygotował nieco nietypowe akcesoria możliwe do osobnego nabycia. Firma zastosowała nowy modułowy system Connex. Podstawą jest etui Connex Case, do którego można przyczepić inne elementy jak np. podstawkę z podpórką Connex Smart Stand (po otwarciu uruchamia wybraną aplikację) lub uchwyt na karty i wizytówki Connex Card Holder. Za to Smart Backpack Mount pozwala na zamocowanie Zenfona 9 do paska plecaka na ramieniu na wybranej przez siebie wysokości, co umożliwia używanie smartfonu jako kamery podręcznej. Zastosowany w nim magnetyczny uchwyt pozwala na wyciągnięcie telefonu w jednej chwili.Firma przygotowała takie kolory, jak Moonlight White, Sunset Red, Starry Blue i klasyczny Midnight Black. Smartfon można zamawiać już w przedsprzedaży (do 1 września) i to w specjalnej promocji. Dla zakupów Zenfona 9 pomiędzy 28 lipca i 22 sierpnia (lub wyczerpania zapasów) można dobrać Chromebooka CX marki ASUS wartego 1499 złotych dopłacając do ceny smartfonu tylko 1 złotówkę. W zależności od pamięci, za smartfon ASUS Zenfone 9 zapłacimy 3799 złotych za 8GB/128 GB, 3999 złotych za 8GB/256GB i 4299 złotych za najmocniejszą wersję 16GB/256GB.Źródło i foto: ASUS