Automatyczny odkurzacz iRobot Roomba 694 w polskich sklepach z promocją na start

Do polskiej oferty robotów sprzątających iRobot Roomba trafił kolejny przedstawiciel serii. iRobot Roomba 694 może być obsługiwany aplikacją, asystentami głosowymi i w ograniczonym zakresie przyciskami umieszczonymi na obudowie, a jego nawigacja iAdapt analizuje trasę nawet do 60 razy w ciągu każdej sekundy.

Klasyczny układ automatycznero robota sprzątającego i widoczne zderzaki / Foto: iRobot Corporation

Steruj za pomocą aplikacji, asystentami głosowymi czy przyciskami obudowy i oszczędź aż 400 złotych

Samo sprzątanie jest trzystopniowe. Najpierw obracająca się szczotka boczna zgarnia brud sprzed Roomby (też ten wzdłuż ścian i z narożników) do jej centralnej części, a zainstalowana tam ruchoma głowica dostosowuje się do rodzaju sprzątanej powierzchni. Wspominana głowica ma dwie główne szczotki, które przeciwbieżnie obracają się, co poluzowuje i podnosi zabrudzenia, a w końcu otwór ssący zabiera je do zbiornika. Pojemnik na zanieczyszczenia jest wyposażony specjalny w filtr AeroVac.Sterowanie odbywa się głównie aplikacją iRobot Home, gdzie chociażby ustawimy harmonogramy, zdalnie włączymy lub wyłączymy robota albo otrzymamy spersonalizowane sugestie (np. w związku z pyleniem roślin). Roomba 964 obsługuje też integrację z systemami smart home poprzez asystentów głosowych Google Assistant, Amazon Alexa i Apple Siri. W centralnej części obudowy Roomby znajdują się trzy przyciski, którymi włączymy pełny cykl sprzątania, miejscowe usuwanie zabrudzeń z powierzchni około 1,5 metra kwadratowego czy wymusimy powrót do bazy.