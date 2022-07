A jednak! Samsung Galaxy S23 z nowym procesorem

Plotki stały się faktem.

Od kilku miesięcy w sieci pojawiały się plotki na temat nowych, strategicznych decyzji Samsunga dotyczących procesorów, które znajdą się w urządzeniach Galaxy z serii 23. Qualcomm wykorzystał swoje spotkanie związane z prezentacją wyników finansowych, aby poinformować o podpisaniu nowej umowy z Samsungiem.Okazuje się, że seria Galaxy S23 faktycznie może pojawić się na rynku bez układu Exynos.Dyrektor generalny Qualcomma, Cristian Amon poinformował w odpowiedzi na jedno z pytań, iż niebawem procesory Snapdragon będą masowo zasilały serię urządzeń Galaxy. Qualcomm zdradził również, że do tej pory Snapdragony znajdowały się w 75 proc. urządzeń. To wszystko ma się zmienić od wersji Galaxy S23. Amerykanie mieli bowiem podpisać z Samsungiem umowę na wiele lat do przodu.

fot. instalki.pl

W oficjalnym oświadczeniu prasowym Qualcomma możemy również przeczytać, że układy Snapdragon będą zasilały smartfony Samsunga globalnie. Informacja dotyczy jednak tylko i wyłącznie tych sprzętów, które możemy przypisać do półki z napisem “premium”.Opisywana wyżej liczba 75 proc. urządzeń z procesorem Snapdragon odnosi się do serii Galaxy S22 działającej pod kontrolą układu Snapdragon 8 Gen 1. Pozostałe 25 proc. sprzętów korzystało z procesora Exynos 2200 tworzonego wewnętrznie przez Samsunga.Dodatkowo, porozumienie pomiędzy Qualcommem a Samsungiem ma dotyczyć również umowę związaną z licencjonowaniem patentów dla technologii łączności 3G, 4G, 5G oraz co ciekawe, 6G. Umowa oznacza tez, że Samsung rozszerzy wykorzystanie procesorów Snapdragon na swoje inne sprzęty w nadchodzących latach. Amerykanie mają tutaj na myśli komputery PC, tablety czy zestawy do rozszerzonej rzeczywistości.Samsung nie przekazał jeszcze, co dokładnie oznacza nowa umowa z Qualcommem dla autorskich procesorów Exynos. Bardzo możliwe, że na razie ich rozwój zostanie chwilowo wstrzymany.Źródło: Qualcomm / fot. Zana Latif - Unsplash