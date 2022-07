Doskonały moment na zakup laptopa. Acer mocno obniżył ceny

Tylko w ten weekend.

Aspire 3 - laptop do pracy i rozrywki

Chromebook 315 za 999 zł

Weekend promocji z Acer

Planujesz zakup nowego laptopa do domu lub pracy? Mamy dobre wieści, Acer przedłużył festiwal wyjątkowych promocji na wakacje. Już od dziś, 28 lipca, przez trzy dni będzie można złapać w Media Expert sprzęt komputerowy w ogromnych przecenach. Największa obniżka na laptopa Swift 3 wyniesie do nawet 800 złotych! Warto się spieszyć z zakupem, bo liczba promocyjnych egzemplarzy jest mocno ograniczona.W ramach Promocyjnego Weekendu z Acer w Media Expert będzie można kupić wybrane modele tej marki w niezwykle atrakcyjnych cenach. Do trafienia ze sporym, prawie 40% rabatem, jest ultralekki, bezpieczny i prosty w obsłudze Chromebook 315. Promocje objęły też popularną serię Aspire.Aspire 3 to solidny komputer, który może posłużyć zarówno do codziennej pracy jak i wieczornej rozrywki przy filmach czy mniej wymagających grach komputerowych. Działający na procesorze AMD Ryzen 5 i wspierany przez niezwykle szybki dysk SSD, 8 GB pamięci RAM oraz zintegrowaną kartę graficzną sprosta wszystkim tym wyzwaniom.Jeśli to dla Was jednak za mało, za nieco większą kwotę można kupić laptopy Aspire 5. W dwóch dostępnych wersjach mamy do wyboru nieco wydajniejszą wersję procesora od AMD lub alternatywny Intel Core i5 11 generacji. Aspire 5 to także wydajniejsza karta graficzna w postaci Intel Iris Xe i do 500 złotych obniżki.Laptop Acer Aspire 3 - z procesorem AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB pamięci RAM, dyskiem SSD o pojemności 512 GB, zintegrowaną kartą graficzną oraz systemem operacyjnym Windows 11 - można kupić za 2299 zł czyli 300 złotych taniej.Acer przygotował nie lada gratkę dla miłośników systemu Chrome OS. Tylko w ten weekend możemy kupić Chromebooka 315 za mniej niż 1000 zł.Komputer wyposażono w ekran o przekątnej 15.6 cali pracujący w rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Na pokładzie znajdziemy też procesor Intel Celeron N4020 o częstotliwości 1.1-2.8 GHz, układ graficzny Intel UHD Graphics 600, dysk SSD o pojemności 128 SSD, pamięć RAM DDR4 o wielkości 4 GB. Zainstalowany system operacyjny Chrome OS. Warto też wspomnieć, że laptop wspiera Wi-Fi 5 i posiada moduł Bluetooth 5.0.Chromebook 315 został przeceniony z 1749 zł na 999 zł więc kupując notebooka teraz można sporo zaoszczędzić.Acer i Media Expert proponują też promocje na inne modele laptopów. Oto szczegółowa lista wszystkich promocji:- z procesorem AMD Ryzen 5 5500U lub Intel Core i5-1135G7, 8 GB pamięci RAM, dyskiem SSD 512 GM, zintegrowaną kartą graficzną oraz systemem operacyjnym Windows 11 za 2399 zł (500 złotych taniej).- z procesorem AMD Ryzen 5 5500U, 8 GB pamięci RAM, dyskiem SSD o pojemności 256 GB oraz kartą graficzną GTX1650-4 za 2999 zł (800 złotych taniej).- z procesorem Intel Celeron N4500, 4 GB pamięci RAM, dyskiem SSD o pojemności 128 GB, zintegrowaną kartą graficzną oraz Windows 11S - za jedyne 999 zł.- z procesorem Intel Core i5-1135G7, 8 GB pamięci RAM, dyskiem SSD o pojemności 512 GB, zintegrowaną kartą graficzną oraz Windows 11 - taniej o 500 złotych.Nie ma co zwlekać z zakupem, bo liczba laptopów objętych promocją jest ograniczona, a sama akcja trwa tylko do soboty. Wszystkie oferty będą dostępne od 28 do 30 lipca na stronie Media Expert Partnerem publikacji jest firma Acer