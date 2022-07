W Rosji powoli kończą się klawiatury komputerowe z cyrylicą

Rosjanie znaleźli czasowe rozwiązanie problemu.



W Rosji brakuje klawiatur z rosyjskim układem klawiszy

W Rosji narasta problem wynikający z nałożonych na ten kraj sankcji, którego chyba nikt się nie spodziewał. W kraju tym najzwyczajniej w świecie zaczyna brakować bowiem... klawiatur komputerowych. Nie chodzi jednak o klawiatury z układem znanym chociażby z Polski, ale urządzenia z rosyjskimi symbolami. Na sprawę zwracają uwagę źródła z Federacji Rosyjskiej, w tym Kommersant.Rosja opublikowała swoją listę marek do "importu równoległego" (poza oficjalnymi kanałami dystrybucji) na początku maja tego roku , w odpowiedzi na rosnące sankcje krajów zachodnich i odejście wielu firm technologicznych po inwazji Rosji na Ukrainę. Na mocy prawa rosyjskie firmy mogą kupować towary objęte sankcjami spoza Rosji, pod warunkiem, że zostały one nabyte legalnie w kraju źródłowym. Przykład? Rosyjskie sklepy nie mogą handlować z Apple, więc muszą nabywać produkty tej firmy poza granicami kraju od innych podmiotów i sprowadzać je na własną rękę. To oczywiście spory problem od strony kosztów i logistyki.