Z takiego laptopa korzysta Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Kilka zdjęć i wszystko wiadomo.

Z jakiego laptopa korzysta Wołodymyr Zełenski?

Apple MacBook Air - specyfikacja

Jakoś tak się utarło, że internautów niezwykle ciekawi to, z jakich urządzeń elektronicznych korzystają ich ulubieni influencerzy. Filmy na YouTube, Twitchu i innych mediach społecznościowych są dosłownie zasypywane komentarzami z pytaniami o to, jakimi kamerami, aparatami, mikrofonami, czy komputerami posługują się internetowi celebryci. W ostatnich miesiącach z oczywistych powodów tematem numer jeden w sieci jest wojna w Ukrainie. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się temu, z jakiego komputera na co dzień korzysta prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.Powiedzmy sobie szczerze: głowy państw powinny użytkować na co dzień komputery cechujące się najwyższym poziomem zabezpieczeń. Do tego, muszą przestrzegać szczegółowych wytycznych na temat zachowania bezpieczeństwa w sieci. Prezydent Ukrainy, kraju napadniętego przez wojska rosyjskie, powinien mieć się na baczności tym mocniej, że służby wywiadowcze i hakerzy z Rosji z pewnością mają go na celowniku. Podczas gdy prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin korzysta na co dzień z peceta z prawdopodobnie mocno zmodyfikowanym systemem Windows XP , Zełenski stawia na rozwiązania od Apple.Laptop Wołodymyra Zełenskiego to, jak sugerują zdjęcia opublikowane na Instagramie, MacBook Air z czipem M1 , czyli sprzęt poprzedniej generacji. Nowszy MacBook Air , zaprezentowany w trakcie WWDC 2022 i dysponujący układem Apple M2, wyposażono w złącze zasilające MagSage, którego nie widać po lewej stronie komputera na biurku przed prezydentem Ukrainy.Na powyższych fotografiach Wołodymyr Zełenski rozmawia na komunikatorze Zoom z członkami zespołu Imagine Dragons. Jak donosi strona ukraińska, Imagine Dragons są ambasadorami platform u24.gov.uaApple MacBook Air z czipem Apple M1 to sprzęt wykorzystujący 13-calowy wyświetlacz Retina True Tone. O jego wydajność dba autorski układ Apple z 8-rdzeniowym procesorem, 7-rdzeniowym układem graficznym oraz 16-rdzeniowym systemem Neural Engine oraz 8 GB lub 16 GB (dopłata 1200 złotych) zunifikowanej pamięci RAM.