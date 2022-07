Oculus podniesie cenę Questa 2. Jak korzystać z VR jak jest tak drogo?

Spora podwyżka.



Jeśli zastanawialiście się czy w tym roku nie spróbować wejść do świata wirtualnej rzeczywistości, to mam dla Was złą wiadomość. Meta niebawem podniesie ceny swojego najpopularniejszego zestawu z serii Quest. I to nie o parę złotych, a o kilkaset…



Firma poinformowała, że oprócz samego zestawu wyższej ceny doczekają się także akcesoria Oculusa.



Oculus Quest 2 będzie droższy o 100 dolarów



Od sierpnia tego roku za zestaw Oculus Quest 2 trzeba będzie zapłacić 399 dolarów (za model ze 128 GB pamięci) oraz 499 dolarów za wersję z 256 GB pamięci. Obecne ceny wynoszą odpowiednio 299 i 399 dolarów, tak więc Meta zdecyduje się na podwyżkę o 100 dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to mniej więcej 470 złotych więcej. Ała.