Zadebiutował realme Pad X. Takich tabletów trzeba nam więcej

Dobry ekran z obsługą stylusa

Źródło: realme

Odpowiednia wydajność

Źródło: realme

Pozostała specyfikacja niczego sobie

Źródło: realme

realme Smart Keyboard

Źródło: realme

Ceny i warianty realme Pad X

Na arenie międzynarodowej zadebiutował nowy tablet klasy średniej. Tym razem swoje trzy grosze do coraz bardziej aktywnego rynku dorzucił realme ze swoim modelem realme Pad X. Niewątpliwie jest to sprzęt godny uwagi, gdyż wspiera obsługę stylusa, a także można do niego podłączyć dedykowaną klawiaturę, co w przypadku urządzenia z 11-calowym ekranem ma sens.realme Pad X został wyposażony w 11-calowy wyświetlacz charakteryzujący się rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli i maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Panel w tablecie obsługuje Dolby Vision. Warto jeszcze dodać, że ekran wspiera obsługę stylusa, który rozpoznaje 4096 poziomów nacisku.realme Pencil jest wykonany z poliwęglanu i waży 16,5 grama. Do tego jeszcze oferuje częstotliwość próbkowania dotykowego 240 Hz i pisanie pod kątem 60°. Do tego ma baterię, która może zapewnić do 10,6 godzin pracy. Po rozładowaniu wystarczy podpiąć piórko do tabletu za pomocą złącza magnetycznego. Podobno wystarczy minuta, aby można było korzystać ze stylusa przez 25 minut.realme zainstalowało aplikacje do malowania i tworzenia notatek, które współpracują ze stylusem, w tym Concepts, Painter, Huion Sketch, Artflow, Bambook Paper, MyScript Calculator, INKredible i Google Keep Notes.Za moc obliczeniową w realme Pad X odpowiedzialny jest SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), który ostatnio zyskał na popularności i jest dośc często stosowany w modelach średniej klasy z dostępem do sieci 5G. To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który współpracuje z 6 GB pamięci RAM (rozszerzenie dodatkowo poprzez wirtualizację jest możliwe) z 128 GB pamięci wewnętrznej.Tablet z oprogramowaniem realmeUI 3.0 pozwala na połączenie smartfona i przekazanie jego obrazu na ekran tabletu, aby można było swobodnie korzystać obu urządzeń na jednym ekranie. Można wchodzić w interakcje z aplikacjami telefonu i łatwo przesyłać pliki między dwoma urządzeniami. Ta funkcja jest obecnie obsługiwana tylko przez realme GT 2 Pro, GT Neo 2, GT Neo 3, GT Neo 3T i GT Master Edition, ale realme obiecało dodać do listy więcej urządzeń.Na tylnym panelu tabletu umieszczono pojedynczy obiektyw rozdzielczości 13 MP ze światłem f/2.2 i PDAF. Do połączeń wideo zarezerwowano natomiast kamerę 8 MP zdolną rejestrować wideo w rozdzielczości FHD i o polu widzenia 105°. Obsługuje ona Limelight - funkcję, która jest podobna do Center Stage firmy Apple i obecnie współpracuje z Google Duo, Google Meet i Zoom.Energię dostarcza akumulator o pojemności 8340 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy 33 W poprzez port USB typu C. Do tego jeszcze akumulator oferuje odwrotne ładowanie przewodowe, co pozwala na uzupełnienie energii w innych urządzeniach. To wszystko zamknięto w bardzo smukłej i stylowej aluminiowej (aluminium lotnicze) obudowie.Zestaw czterech głośników (dwa z nich umieszczone na dolnej krawędzi, a dwa kolejne na górnej) wspierają technologię Dolby Atmos.Do sprzedaży trafił nie tylko tablet, ale również klawiatura realme Smart Keyboard, która ma bardzo przyjemny skok klawiszy na poziomie 1,3 mm i została wyposażona w akumulator o pojemności 280 mAh, która zapewnia do 112 godzin ciągłego pisania. Jest wykonana z przyjaznego dla skóry materiału TPU i komunikuje się z tabletem za pomocą Bluetooth.realme Pencil i klawiatura Smart Keyboard niestety nie są częścią wyposażenia i tym samym są sprzedawane osobno. Cena klawiatury wynosi 4999 rupii indyjskich (294 zł), a rysik wyceniono na 5499 rupii indyjskich (323 zł).Tablet jest dostępny w wariancie tylko WiFi, a także z modemem 5G. Do tego jeszcze dochodzą różne konfiguracje sprzętowe. Model obsługujący tylko WiFi ma 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane i wyceniony został na 17999 rupii indyjskich (około 1060 zł). Wariant 5G ma dwie opcje pamięci — 4 GB/64 GB i 6 GB/128 GB, wycenione odpowiednio na 25999 rupii indyjskich (1530 zł) i 27999 rupii indyjskich (~1650 zł).Sprzedaż realme Pad X jest zaplanowana na 1 sierpnia w południe czasu lokalnego na Flipkart, realme.com i głównych kanałach sprzedaży. Akcesoria także będzie można zakupić za pośrednictwem rzeczonych platform.Źródło: realme / fot. tyt. realme