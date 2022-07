OnePlus 10T coraz bardziej oddala się od marki. Stracił kolejny znak rozpoznawczy

Znika suwak profilowy.

Suwak zajmował za dużo miejsca

Specyfikacja i wygląd ujawnione

Źródło: Theverge / OnePlus

Już na początku przyszłego tygodnia zadebiutuje nowy smartfon marki OnePlus. Tym razem firma ma dla swoich fanów model OnePlus 10T, o którym wiemy coraz więcej i to z oficjalnych źródeł. Teraz dowiadujemy się, że w modelu tym zabraknie znaku rozpoznawczego, a mianowicie suwaka umożliwiającego szybkie przełączanie się pomiędzy profilami dźwiękowymi. Dodatkowo w internecie pojawiła się pełna specyfikacja i rendery przedstawiające warianty kolorystyczne. Innymi słowy, sporo się dzieje wokół nadchodzącego OnePlus 10T.Ostatnio firma potwierdziła, że ​​Hasselblad tym razem nie jest zaangażowany w dostrajanie i rozwój systemu kamer w OnePlus 10T. Zamiast tego urządzenie będzie wyposażone w mechanizm Image Clarity Engine 2.0 (ICE), o czym więcej możecie przeczytać w dedykowanym artykule. Teraz natomiast OnePlus wyjaśnia, dlaczego nie zdecydował się wyposażyć tego modelu w suwak profilowy, który jest znakiem rozpoznawczym marki. OnePlus jako jedyny producent smartfonów z Androidem stosował ten suwak, a miłośnicy marki go uwielbiali.Według głównego projektanta OnePlus, Hope Liu, suwak musiał zostać usunięty, aby 10T miał wystarczająco dużo miejsca na inne komponenty, które są potrzebne do ładowania z dużą mocą, akumulator o dużej pojemności, a także lepsze anteny.OnePlus 10T zaoferuje znacznie szybsze ładowanie w porównaniu do OnePlus 10 Pro, a z kolei wymaga zupełnie innego rozwiązania, które zajmuje więcej miejsca w obufowie. W nadchodzącym smartfonie zostanie również zastosowany nowy system 15-antenowy, który powinien poprawić sygnał podczas trzymania telefonu poziomo.Według inżyniera rzeczony suwak profilowy zajmuje 30 mm2 powierzchni płyty głównej i pozostawienie go spowodowałoby, że firma musiałaby ułożyć płytę główną w stos, co z kolei przełożyłoby się na jej wzrost grubości. Tym samym smartfon byłby grubszy i wzrósłby jego koszt produkcji. Okazuje się zatem, ze OnePlus zmuszony był szukać kompromisów. Czy jednak takie tłumaczenie do Was przemawia? Do mnie niekoniecznie.OnePlus 10T 5G będzie zasilany przez układ SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 w połączeniu z maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 256 GB pamięci na dane typu UFS 3.1. Wraz z telefonem OnePlus podzieli się również szczegółami na temat ulepszeń, które zamierza wprowadzić w Oxygen OS 13, który zostanie również uruchomiony wraz z telefonem.OnePlus 10T 5G zostanie wyposażony w zestaw trzech aparatów na tylnym panelu, co w obecnych czasach raczej nie powinno nikogo dziwić. Będzie miał główny aparat Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP. Sensor mierzy 1/1,56 cala i obsługuje zarówno optyczną, jak i elektroniczną stabilizację obrazu. Oprócz głównego aparatu nadchodzący OnePlus 10T 5G będzie miał ultraszerokokątny aparat o polu widzenia 119.9 stopnia. Nie zabraknie również sensora kamery makro, aczkolwiek szkoda, że zabraknie teleobiektywu. Plotka głosi, że 10T 5G będzie miał ultraszeroki aparat 16 MP i czujnik makro 2 MP.O selfie w przypadku tego modelu zadba kamera 16 MP, a pojemność akumulatora ma podobno 4800 mAh, a ładowanie 150 W. Do tego jeszcze dochodzi 6.7-calowy wyświetlacz E4 AMOLED dostarczony przez firmę Samsung z częstotliwością odświeżania 120 Hz.Źródło: OnePlus, Twitter / @heyitsyogesh theverge / fot. tyt. OnePlus