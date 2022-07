Mamy pierwsze spojrzenie na Redmi Pad 5G. Wygląda całkiem fajnie

Ma być tani i dobry.

Źródło: Xiaomi

Domniemana specyfikacja

Źródło: xiaomiui / Gizmochina

To powinien być tani tablet

Już niebawem na rynku może zadebiutować nowy tablet od Xiaomi. Nie będzie to jednak model należący do głównej marki, a sub-marki, co oznacza, że asortyment Redmi może w niedalekiej przyszłości powiększyć się o pierwszy tablet. Informacje na jego temat są obiecujące, dyz może to być jedno z tańszych tego typu urządzeń ze wsparciem dla sieci 5G. Model ten został właśnie uchwycony na zdjęciach, dzięki czemu możemy rzucić okiem, na konstrukcję.Okazuje się, ze Redmi Pad 5G został certyfikowany przez urząd 3C w Chinach pod koniec zeszłego miesiąca, a także otrzymał certyfikat CMIIT . Pojawiło się dzięki temu zdjęcie domniemanego urządzenia, które przedstawia tylny panel. Niestety certyfikacja czy też zdjęcie niewiele mówią o produkcie.Niemniej można wywnioskować, że tablet ma metalową obudowę z pojedynczą kamerą z tyłu. Konstrukcja wysepki dla aparatu jest typowa dla chińskiego producenta, a dodatkowo log na obufowie (w lewym górnym rogu) potwierdza tylko przynależność do rodziny produktów Redmi.Jeden z certyfikatów potwierdza obsługę łączności 5G i dwuzakresowy moduł sieci bezprzewodowej WiFi w standardzie 802.11ac. 3C potwierdza natomiast zastosowanie technologii szybkiego ładowania akumulatora z maksymalna mocą 67W. Ponadto potwierdza, że takowy zasilacz znajdzie się w zestawie sprzedażowym. Niewątpliwie będzie to spora zaleta taniego tabletu od Redmi i ogólnie tabletu, gdyż funkcja szybkiego ładowania nie jest powszechnie stosowana.Jak wynika z poprzednich informacji, za wydajność w nadchodzącym Redmi Pad 5G odpowiadać ma układ SoC Qualcomm Snapdragon 765G (7nm), a zatem jednostka złożona z 8-rzeniowego procesora (9 x Qualcomm Kryo 475) i układu graficznego Adreno 620. Do tego tablet zaoferuje wsparcie dla sieci 5G (SA i NSA), co z pewnością będzie jego znakiem rozpoznawczym. Wszak na rynku nie ma zbyt wielu tabletów z niższego segmentu, obsługujących siec najnowszej generacji.Na froncie Redmi Pad 5G ma zagościć wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz, ale niestety nie mamy aktualnie informacji, jaka jest przekątna, rozdzielczość, a także technologia wykonania, choć w tym przypadku pewnie będzie to panel IPS. Urządzenie zaoferuje również konfigurację poczwórnych głośników, jaką znamy z Xiaomi Pad 5. Otrzymamy również MIUI 13 w specjalnej wersji na tablet z obsługą wygodnego rysika. Na tylnym panelu zagości prawdopodobnie główny aparat 13 MP oferujący rejestrowanie wideo w rozdzielczości do 4K.Choć na ten moment cena nie jest jeszcze znana, to jednak wydaje się, że jest miejsce na bardziej przystępny cenowo tablet Xiaomi, gdy weźmiemy pod uwagę na konkurencję i zarazem obecną ofertę firmy. Przypomnijmy - cena Xiaomi Pad 5 zaczyna się w Polsce od 1899 złotych, a jest to tablet oferujący 11-calowy wyświetlacz i układ SoC Snapdragon 860.Warto jeszcze na sam koniec dodać, że podano Xiaomi ma zamiar wprowadzić jeszcze w tym roku do oferty cztery tablety: tytułowy model, a także Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro i Xiaomi Pad 6 Pro 5G.Źródło: xiaomiui / fot. tyt. wł (Xiaomi Pad 5)