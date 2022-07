Lidl znowu zaskakuje ofertą. Ten gadżet za 7,99 zł wyprzeda się w trymiga

Przygotuj się na start wyprzedaży.

Gadżety w Lidlu dostępne od czwartku 4.08 do soboty 6.08

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaPropozycją dla osób chcących poprawić kondycję, samopoczucie, siłę nóg lub po prostu rozgrzać się w domu, jest urządzenie do treningu rąk i nóg za 99 złotych. Cyfrowy wskaźnik pokazuje czas ćwiczenia, liczbę okrążeń oraz spalone kalorie. Na tej samej stronie gazetki jest jeszcze laska dla osoby starszej o regulowanej długości 75-100,5 cm z funkcją chwytaka.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaW każdym domu powinien znajdować się ciśnieniomierz. Serio. Nie ignorujcie nadciśnienia, nawet jeżeli jesteście jeszcze młodzi. Ciśnieniomierz naramienny marki Sanitas nadaje się dla osób o obwodzie ramienia od 22 do 42 centymetrów. Wyświetla datę, godzinę, ma pamięć 4 x 30 pomiarów oraz czytelny wyświetlacz LCD, który pokochają użytkownicy w podeszłym wieku. Ogromną niespodzianką jest... współpraca z apką mobilną dostępną w App Store i Google Play. Cena to 99 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaWidoczny na tej samej stronie pojemnik na leki za 14,99 złotych ma 7 przegródek na każdy z dni tygodnia - każda z 4 podziałkami na porę dnia. Można go wykorzystać do innych zastosowań, na przykład do przechowywania drobnych rzeczy do majsterkowania.Po przekopaniu się przez dziesiątki ofert artykułów szkolnych dotarłem do niszczarek dokumentów. Mniejsza nakładana jest na kosz, ale KOSZtuje (ha, ha!) zaledwie 59,90 złotych. Droższa ma pojemnik na ścinki i niszczy nawet 50 arkuszy na minutę. Jej cena to 199 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaNowa oferta Lidla to raj dla osób szukających akcesoriów do smartfonów lub komputera. Nauszne słuchawki Bluetooth od Silvercrest kosztują 99 złotych i oferują nawet 16 godzin czasu pracy na baterii. Tak, działają ze smartfonami. Na wyprawach w góry przyda się powerbank Tronic o pojemności 10000 mAh z wyjściami USB-C i USB-A. Cena to 39,99 złotych. Pomiędzy produktami w gazetce widnieje klawiatura przewodowa za 34,99 złotych. Cicha, bo membranowa i tania... bo membranowa.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaPośród innych elektrogadżetów znalazły się drukarka etykiet P-touch H105 za 99 złotych, listwy zasilające z 6-gniazdami, płaską wtyczką i kablem o długości 1,4 metra - w 4 wzorach - za 34,99 złotych oraz baterie guzikowe w czterech najpopularniejszych rozmiarach (CR2016, LR44, CR2032, CR2025) w cenie 8,99 złotych za 6 sztuk. Dobry deal.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaAch, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o okazji na zakup samochodzików Hot Wheels.będą kosztowały tylko 7,99 złotych! W tej cenie będą sprzedawały się jak świeże bułeczki - to nie lada gratka dla dzieci i... nieco starszych kolekcjonerów. ;)Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaUdanych łowów!Źródło: mat. własny