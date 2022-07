Soundbar Creatvie Stage Air V2 z kartą dźwiękową dla PC, działa też z konsolami i smartfonami

To już drugi soundbar marki Creative, który należy do linii Air. Został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują wszechstronnego źródła dźwięku. Można go połączyć w zasadzie z dowolnym sprzętem dzięki trzem metodom. Zapewnia też głęboki dźwięk poprawiony względem pierwszej odsłony Creative Stage Air.

Soundbar Creative Stage Air V2 ma aż trzy metody połączenia / Foto: Creative

Dwa głośniki i dodatkowa pasywna membrana, która podbija basy

Co ważne, sprzęt jest przenośny i zapewnia do 6 godzin odtwarzania muzyki dzięki wbudowanemu akumulatorowi 2200 mAh (ładuje się go do 3 godzin). W takim razie mamy zgodność z PC/Mac, konsolami, smartfonami, tabletami czy innymi urządzeniami potrafiącymi wysłać dźwięk poprzez Bluetooth lub przewodowo minijackiem audio 3,5 mm.Za jakoś dźwięku odpowiadają dwa pełnozakresowe przetworniki Racetrack 52 x 75 mm i wzbogacająca basy pasywna membrana 125 x 58 mm. Według producenta, Creative Stage Air V2 ma pasmo przenoszenia w zakresie od 80 Hz do 20 kHz i 10 W mocy RMS (20 W szczytowo). W zestawie poza samym głośnikiem (jego wymiary to 410 x 94 x 75 mm przy wadze 1,23 kg) znajdziemy przewód USB-C do USB-A i kabel 3,5 mm minijack stereo o długości 1,2 m. Soundbar Creative Stage Air V2 został wyceniony na 283 złote i powinien już być dostępny w polskiej sprzedaży.Źródło i foto: Creative