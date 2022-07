Apple przygotowuje zegarek Watch Pro. Dla kogo będzie przeznaczony?

Ciekawy pomysł.

fot. Brandon Romanchuk - Unsplash.com

Konstrukcja Apple Watch Pro ma zostać wzmocniona i przystosowana do monitorowania parametrów treningowych w trudnych warunkach. To, co pierwsze od razu nasuwa mi się na myśl, to chęć konkurowania Apple z takimi gigantami, jak Garmin czy Polar. Obie marki posiadają kosmiczne doświadczenie w projektowaniu zegarków sportowych.Mark Gurman z Bloomberga twierdzi, iż Apple Watch Pro dzięki swojej większej konstrukcji będzie w stanie pomieścić w środku również większą baterię niż standardowe modele. To wszystko miałoby znacząco przedłużyć czas działania urządzenia na jednym ładowaniu. A działanie na baterii, to element, który w zegarkach Apple nigdy nie powalał. W trybie intensywnego treningu z włączonym GPS zegarki Apple wytrzymują do sześciu godzin. Porównując to do konstrukcji Garmina, to… nawet nie ma czego porównywać.To, co ciekawi mnie najbardziej w modelu Watch Pro to… potencjalne zainteresowanie takim zegarkiem. Znając Apple, w przypadku znaczących ulepszeń firma zaproponuje zaporową cenę dla swojego sprzętu. W dobie inflacji oraz stale rosnących cen elektroniki będzie ciężko o sukces.Ale mogę się oczywiście mylić.Źródło: Bloomberg / fot. Brandon Romanchuk - Unsplash.com