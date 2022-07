Polska premiera gamingowych bestii MSI. Laptopy z RTX 3000 i Intel Core 12 gen

Firma MSI zaprezentowała swoje najnowsze mocarne laptopy skierowane przede wszystkim dla graczy. Znajdziemy w nich wyjątkowo wydajne komponenty, oświetlenie RGB, mechaniczne klawiatury czy dobrej jakości ekrany. Wszystko to, czego potrzebują gracze, aby zabawa nawet w najbardziej zaawansowanych tytułach była przyjemna i płynna przy świetnej oprawie. MSI nie zapomniało też o Metaverse i przygotowało awatary ze swoimi maskotkami, których można używać podczas spotkań na takich platformach jak Teams czy Zoom.



Najwyższa wydajność bez kompromisów w MSI Titan GT77

Wyjątkowo mocna maszyna MSI, która zawstydzi nawet zdecydowaną większość wydajnych komputerów stacjonarnych. Za jej wydajność odpowiada procesor Intel Core i9-12900HX i karta graficzna z serii Nvidia GeForce RTX 3000 (do RTX 3080 Ti z 150 W + 25 W dynamic boost włącznie) oraz do 128 GB DDR5 (4 sloty). Zaawansowany układ chłodzenia składa się z 4 wentylatorów i 7 ciepłowodów. Ekran IPS 17,3 cala o rozdzielczości 4K UHD w 100 proc. obsługuje paletę DCI-P3 i ma podwyższone odświeżanie do 120 Hz.



Laptop MSI Titan GT77 / Foto: MSI



Pamięć na dane standardowo stanowi jeden SSD NVMe 2 TB, ale komputer ma aż 4 sloty na nośniki SSD M.2 NVMe (1 x PCIe 5.0 i 3 x PCIe 4.0). Łączność zapewnia układ Killer E3100G LAN (2,5 Gb/s) i WiFi 6E AX1675 wraz z Bluetooth 5.2. Znajdziemy też głośniki 2 x 2 W DynAudio i kartę dźwiękową z obsługą Nahimic. Gracze powinni się też ucieszyć z mechanicznej klawiatury SteelSeries na przełącznikach Cherry MX i mającej indywidualne podświetlenie RGB. Całość zamknięto w obudowie o maksymalnej grubości zaledwie 23 mm.



MSI Raider GE77 HX I MSI Raider GE67 HX, czyli pierwsze tak szybkie ekrany OLED QHD w laptopach

Modele MSI Raider GE77 HX I MSI Raider GE67 HX są po części podobne do wcześniej opisywanego MSI Titan GT77. Znajdziemy w nich także procesory Intel Core i9-12900HX i grafiki do Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Jednak przy nieco niższym limicie mocy dla całej platformy 220 W zamiast 250 W (choć same grafiki znów mają do 150 W + 25 W dynamic boost). Dwa sloty RAM DDR5 pozwalają na zastosowanie do 64 GB RAM.



Laptop MSI Raider GE67 HX / Foto: MSI



Na uznanie zasługuje ekran w MSI Raider GE67 HX. To pierwszy na świecie laptop z matrycą OLED QHD 15,6 cala o odświeżaniu 240 Hz i czasie reakcji 0,2 ms. W pełni obsługuje gamę kolorów DCI-P3 i może pochwalić się certyfikatem VESA DisplayHDR 600 True Black. Nieco większy ekran ma MSI Raider GE77 HX. 17,3 cala z pokryciem 100 proc. DCI-P3 i do wyboru 4K UHD 120 Hz lub 2K QHD 240 Hz. Ponownie w laptopach znajdziemy klawiatury SteelSeries z RGB czy szybką sieć bezprzewodową WiFI 6E oraz przewodową LAN 2,5 Gb/s. Model 17,3 calowy ma grubość do 25,9 mm, a 15,6 calowy do 23,4 mm.



