Płyty główne już teraz wspierają procesory Intel Core 13. generacji

Sprawdź aktualizację BIOS-u.

Nowe procesory Intel Core 13. generacji, znane pod nazwą kodową Raptor Lake, zadebiutują jeszcze w tym roku. Premiera układów Intel Raptor Lake nie wiąże się na szczęście z koniecznością wymiany podstawki, a przynajmniej dla tych osób, które korzystają obecnie z procesorów Intel Core 12. generacji. Ruszyły aktualizacje oprogramowania mikroukładowego płyt głównych czołowych producentów, co oznacza, że nowości są już na horyzoncie.Czołowi producenci płyt głównych w pocie czoła udostępniają kolejne aktualizacje dla swoich urządzeń, które pomogą im współpracować z debiutującymi prawdopodobnie we wrześniu lub październiku najnowszymi procesorami marki Intel. Mowa o konstrukcjach z serii Z690, H670, B660 i H610 pochodzącymi od firm takich jak Asus, ASRock, Gigabyte i MSI.Przy okazji premiery układów Intel Raptor Lake zostaną zaprezentowane nowe chipsety Z790, jednak będą zapewne drogie, zgodnie z tradycją. Ceny dotychczas oferowanych płyt głównych spadną. Nie wiadomo czy przypadkiem wszystkie płyty Z790 nie będą współpracowały wyłącznie z pamięciami DDR5.

Jakie procesory obsłuży socket LGA1700?

Producenci udostępniają aktualizacje BIOS dla procesorów Intel Core 13. generacji Raptor Lake już teraz. | Zdjęcie: G.SkillWedług wcześniejszych doniesień Intel zmusza producentów płyt głównych do porzucenia pamięci DDR4 . Jeśli cena pamięci DDR5 nie spadnie znacząco, "niebiescy" mogą nie wymuszać ich stosowania w płytach z chipsetami z serii B i H.Jak długo pożyje socket Intel LGA1700? Jak przystało na firmę Intel, niezbyt długo. Procesory Intel Core 14. generacji, czyli Meteor Lake, w 2023 roku wymuszą jego zmianę. Oznacza to, że kompatybilność LGA1700 ograniczy się do 12. i 13. generacji procesorów. Następcą będzie prawdopodobnie LGA1851 z nieco grubszym IHS i z absolutnym brakiem wstecznej kompatybilności, za sprawą odmiennego rozplanowania styków w gnieździe.Źródło: mat. własny