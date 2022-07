Smartwatch Doogee D11 teraz w promocyjnej cenie na AliExpress

Oferta ograniczona czasowo.

Kup Doogee D11 taniej

Do 30 lipca będziemy mogli zakupić ciekawy smartzegarek Doogee D11 w atrakcyjnej cenie. Sprzęt oprócz eleganckiego wyglądu oferuje również długi czas pracy na baterii, asystenta głosowego AI, monitorowanie kondycji i wiele innych przydatnych funkcji.Producent przy projektowaniu zegarka wzorował się na punkowej estetyce dlatego jego design oparty jest na kontrastujących ze sobą kolorach. W myśl tego bezel zegarka pokryty jest połyskującą teksturą zaś sama koperta wykonana jest z matowego aluminium.1,32-calowy ekran może pochwalić się rozdzielczością 360 x 360 pikseli (386 PPI). Wyświetlacz pokryty jest powłoką olejoodporną dzięki czemu odporny jest na „palcowanie”. Motywy zegarka zmieniamy za pomocą pokrętła umieszczonego na boku urządzenia. Fabrycznie dostępne jest 6 wzorów, a więcej można pobrać z bazy internetowej.Doogee D11 wyposażony jest także w sztuczną inteligencję pełniącą rolę asystenta głosowego. Działa ona cały czas w trybie czuwania i aktywujemy ją poprzez dwa stuknięcia. Asystent jest w stanie m.in. wykonać połączenie, odtworzyć muzykę lub odpowiedzieć na zadane przez nas pytania.Dzięki wbudowanemu czipowi Bluetoothmożliwe jest odbieranie rozmów telefonicznych za pomocą zegarka. Nowoczesny układ oznacza mniejsze zapotrzebowanie na energię dzięki czemu smartwatch może pracować dłużej w trybie standby. Jak podaje producent, D11 jest w stanie zapewnić do 7 dni normalnego użytkowania i aż do 15 dni w trybie standby.Doogee D11 wyposażono w. Znajdziemy tu takie dyscypliny jak np. bieganie, jazda na rowerze, piłka nożna, koszykówka, tenis i wiele innych. Oczywiście idzie to w parze ze śledzeniem naszej kondycji fizycznej. Zegarek jest w stanie śledzić jaki dystans przebiegliśmy i ilość spalonych kalorii. Oferuje również 24-godzinne monitorowanie pulsu w czasie rzeczywistym, całodniowy pomiar stężenia tlenu we krwi i monitor snu. Zawiadomi nas też, gdy wykryje że jesteśmy zestresowani. Panie mogą również śledzić swój cykl menstruacyjny za pomocą zegarka.Jak przystało na porządny zegarek, Doogee D11 jest wodoodporny. Spełnia on normę, więc nic mu się nie stanie podczas mycia rąk lub treningu w deszczowe dni. Poza tym, telefon posiada również szereg przydatnych funkcji takich jak prognoza pogody, latarka, stoper czy chociażby moduł pomagający w znalezieniu zaginionego telefonu.Do dnia 30 lipca użytkownicy platformy AliExpress mogą skorzystać z promocji i zakupić zegarek Doogee D11 za. Ofertę znajdziemy pod tym adresem Źródło: Doogee