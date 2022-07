KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer ustanowił 7 rekordów świata

Nieźle.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti jest najwydajniejszym z konsumenckich układów graficznych i wbrew wszelkim przypuszczeniom nie powstał jedynie z myślą o graczach, ale raczej - a może przede wszystkim - dla profesjonalistów. Oczywiście producenci oferują w sprzedaży swoje rozliczne autorskie konstrukcje, różniące się zastosowanym układem chłodzenia, taktowaniem zegarów i innymi cechami. Pośród wielu modeli znajduje się ten, który ustanowił niedawno aż siedem rekordów świata. Mowa o KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer KFA2, producent kart graficznych coraz szerzej rozpoznawany na polskim rynku, ogłosił właśnie, że karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer (1-Click OC) pobiła 7 rekordów świata, w tym w benchmarkach Ice Storm, Ice Storm Extreme, Ice Storm Unlimited, Cloud Brama, Superposition 1080p Medium (1xGPU), CATZILLA - 720P (1xGPU) i CATZILLA - 576P (1xGPU).

KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer. | Źródło: Instalki.plPodczas kolejnych prób overclockerzy ustawili zegar boost na ekstremalnie wysokim poziomie 2700 MHz (fabrycznie 1890 MHz) oraz zwiększyli fabryczne TGP 450 W do poziomu aż 900 W.

Źródło: KFA2Oto wyniki, jakie ustanowiono:KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer korzysta z rdzenia Ampere GA102. Dysponuje 10752 SPU, 336 TMU, 112 ROP i 24 GB pamięci VRAM GDDR6X. Kartę wykorzystującą interfejs PCIe 4.0 x16 chłodzą dwa wentylatory 102 mm i jeden 92 mm.Zapewne jesteście ciekawi, ile kosztuje KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer. Cena KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer wynosi w Polsce ok. 10 000 złotych. Dodam, że konstrukcje RTX 3090 można znaleźć w cenie nieco ponad 6000 złotych. Z pewnością nie jest to GPU dla każdego.Źródło: KFA2