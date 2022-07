Honor Tab 8 oficjalnie. Duży tablet o smukłej konstrukcji i z klawiaturą

Dobry do wszystkiego.

Źródło: Honor

Specyfikacja Honor Tab 8

Źródło: Honor

Źródło: Honor

Źródło: Honor

Ceny i warianty Honor Tab 8

4 GB + 128 GB – 1499 juanów (~1020 zł)

6 GB + 128 GB – 1799 juanów (~1237 zł)

8 GB + 128 GB – 1999 juanów (~1372 zł)

Honor zaprezentował dzisiaj swój najnowszy tablet Honor Tab 8, który wyposażony został w duży wyświetlacz, potężny system audio z ośmioma głośnikami, a także w liczne usprawnienia umożliwiające efektywną pracę na wielu aplikacjach jednocześnie. Jest nawet dedykowane etui z klawiaturą. Wszystko, jak zawsze w przystępnej cenie, a zatem warto zapoznać się z najnowszym urządzeniem od honor.W aluminiowej konstrukcji o grubości raptem 6.9 mm i wadze 520 gramów osadzono sporych rozmiarów wyświetlacz o przekątnej 12”. Jest to panel wykonany w technologii IPS i charakteryzujący się rozdzielczością 2000 x 1200 pikseli. Okalają go ramki o grubości 7.2 mm i wg producenta zajmuje około 87% powierzchni frotowego panelu. Takie parametry przekładają się na proporcje 10:6 i przyzwoite zagęszczenie pikseli na cal. W przypadku tego ekranu wspomnieć jeszcze trzeba, że jego maksymalna jasność to 350 nitów, a częstotliwość odświeżania jest standardowa i wynosi tylko 60Hz.Tablet został wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 680. Pod względem wydajności i ogólnych możliwości SoC jest wystarczający do wszystkiego, ale przede wszystkim sprawdzi się podczas codziennych czynności. Współpracuje z nawet 8 GB pamięci RAM w połączeniu z 128 GB pamięci na dane i aplikacje. Oczywiście nie zabrakło czytnika microSD umożliwiającego dalsze rozszerzenie. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem Magic UI 6.1.Oprogramowanie zapewnia obsługę podzielonego ekranu dla ponad 6000 aplikacji. Dostępne są również widżety, pływające okna i możliwość połączenia tabletu z wybranymi smartfonami marki Honor.Jest to zatem zestaw, który będzie radził sobie całkiem nieźle. Należy jednak pamiętać, że zastosowany tutaj układ SoC Qualcomm Snapdragon 680 nie jest uaktualnieniem Snapdragona 678, ponieważ wykorzystuje starsze rdzenie ARM Cortex-A73 i ARM Cortex-A53 (w porównaniu z ARM Cortex-A76 i ARM Cortex-A56) wraz z procesorem graficznym Adreno 610. Nawet układ SoC MediaTek helio G96 w realme 8i wykorzystuje nowsze rdzenie Cortex A76. Qualcomm Snapdragon 680 ma jednak istotną przewagę nad tym ostatnim, a mianowicie proces litograficzny, w którym go wykonano - 6nm vs 12nm. Jest zatem zdecydowanie bardziej energooszczędny.Energię w Honor Tab 8 dostarcza akumulator o pojemności 7250 mAh, który jest jednym ze standardów. W połączeniu z zastosowanymi podzespołami, w tym energooszczędnym układem SoC pozwala uzyskać niezłe dobre czasy - około 22 godziny odtwarzania wideo. W zestawie sprzedażowym znajduje się ładowarka o mocy 22.5W, która jest w stanie naładować akumulator od zera do 1000% w około 126 minut.Na tylnym panelu tabletu umieszczono pojedynczy obiektyw o rozdzielczości 5 MP ze wsparciem dla nagrywania wideo w rozdzielczości 1080p. Do połączeń wideo zarezerwowano natomiast kamerę 5 MP zdolna rejestrować wideo również w rozdzielczości FHD.Pozostała specyfikacja obejmuje: dwuzakresowy moduł WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 ,a także USB typu C w standardzie 2.0 i ze wsparciem dla OTG.Cena Honor Tab 8 zaczyna się od 1499 juanów, a sprzedaż tego urządzenia rozpocznie się 29 lipca. Firma ogłosiła również, że wersja 8 GB + 128 GB będzie oficjalna dostępna dopiero w sierpniu. Ponadto Honor podał cenę klawiatury - 279 juanów (~192 zł). Ceny wszystkich wariantów przedstawiają się następująco:Honor Tab 8 jest dostępny w trzech wariantach kolorystycznych: złotym, niebieskim i miętowym.Na ten moment tablet jest dostępny wyłącznie na rodzimym rynku producenta. Nie ma słowa o dostępności międzynarodowej, a zatem zainteresowanym pozostaje cierpliwie czekać.Źródło: Honor / fot. tyt. Honor