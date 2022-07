Nadchodzący OnePlus 10T bez Hasselblada, ale i tak będziecie zadowoleni

Hasselblad tylko w modelu Pro.

Już na początku przyszłego miesiąca zadebiutuje OnePlus 10T. Z pewnością będzie to interesujący smartfon z uwagi na zastosowanie choćby wydajnego układu Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, czy też sensora aparatu głównego Sony IMX766. Niestety najnowsze doniesienia przed premierą ujawniają, że system aparatów w smartfonie będzie bez Hasselblada. A to oznacza, że niewiele będzie różnił się od konkurencji.OnePlus 10T 5G zostanie wyposażony w zestaw trzech aparatów na tylnym panelu, co w obecnych czasach raczej nie powinno nikogo dziwić. Będzie miał główny aparat Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP. Sensor mierzy 1/1,56 cala i obsługuje zarówno optyczną, jak i elektroniczną stabilizację obrazu. Oprócz głównego aparatu nadchodzący OnePlus 10T 5G będzie miał ultraszerokokątny aparat o polu widzenia 119.9 stopnia. Nie zabraknie również sensora kamery makro, aczkolwiek szkoda, że zabraknie teleobiektywu. Plotka głosi, że 10T 5G będzie miał ultraszeroki aparat 16 MP i czujnik makro 2 MP.Firma potwierdziła, że ​​Hasselblad tym razem nie jest zaangażowany w dostrajanie i rozwój systemu kamer w OnePlus 10T. Zamiast tego urządzenie będzie wyposażone w mechanizm Image Clarity Engine 2.0 (ICE), który zaoferuje zaktualizowany algorytm (niemal zbudowany od nowa), dzięki czemu aparat smartfona będzie mógł robić zdjęcia szybciej i z większą szczegółowością. W mgnieniu oka ma wykonać dziesiątki zdjęć i zapisać to najlepsze.Do tego jeszcze dojdą algorytmy TurboRAW i HDR 5.0, natomiast do nocnych zdjęć posłuży hybrydowy system stabilizacji obrazu, oparty na stabilizacji elektronicznej i optycznej, a zatem bardzo dobrze znany algorytm Nightscape. Poniżej możecie zobaczyć próbkę możliwości aparatu głównego.To pokazuje tylko, że OnePlus 10 Pro będzie nadal najwyżej pozycjonowanym smartfonem w asortymencie marki i zarazem jednym z tegorocznych, przy którym współpracował ​​Hasselblad. OnePkus tłumaczy, że pominięcie tego szwedzkiego giganta fotograficznego przełoży się na niższą cenę OnePlus 10T 5G, aczkolwiek tej jeszcze nie ujawnił.Źródło: OnePlus / fot. tyt. OnePlus