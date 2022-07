realme narzo 50i Prime. Stylowy smartfon dla oszczędnych już w Polsce

Nie zrujnuje Ci budżetu.

Źródło: Realme

Specyfikacja realme narzo 50i Prime

Źródło: Realme

Źródło: Realme

Ceny i warianty realme narzo 50i Prime

W Polsce zadebiutował nowy smartfon marki realme - narzo 50i Prime, który wyróżnia się przede wszystkim wyglądem nieco nawiązującym poniekąd do urządzeń od POCO, a także niską ceną. Do tego jeszcze pod względem specyfikacji technicznej jest niemal wierną kopią modelu, który jest już na rynku. Czy to zatem wystarczy?W pierwszej połowie tego miesiąca na polskim rynku zadebiutował realme C30 , którego test już niebawem przeczytacie na łamach naszego serwisu. Jest to tani smartfon o nietuzinkowym designie mającym nawiązywać wzornictwem do walizek podróżnych. I choć daleko mu do realme GT Master Edition, którego zaprojektował Naoto Fukasawa, to jednak jakieś tam nawiązanie jest. Nie bez kozery wspomniałem o realme C30, gdyż najnowszy realme narzo 50i Prime ma niemalże identyczne podzespoły, a do tego takie same wymiary i wagę. Czy to ma sens?Zacznę od tego, że w Polsce realme narzo 50i Prime jest obecnie sprzedawany w wariancie wyposażonym w 4GB pamięci RAM i 64GB na dane i aplikacje To oznacza, że na ten moment model ten ma lepsze wyposażenie, aniżeli realme C30, ale już na początku sierpnia ma pojawić się model z obniżoną ilością pamięci RAM do 3GB, ale za to nadal będzie miał 64GB na dane. I w zasadzie to czyni go nieco lepszym. Co jeszcze ciekawsze, najnowszy smartfon jest tańszy, ale o tym już za chwilę.realme narzo 50i Prime wyposażony został w 6,5-calowy wyświetlacz IPS, który wyświetla treści w rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli), charakteryzujący się proporcjami 20: 9 i maksymalną jasnością na poziomie 400 nitów. Ekran z wycięciem w kształcie kropli wody oferuje stosunek ekranu do frontowego panelu wynoszący 88,7 procent, co w przypadku taniego smartfona jest całkiem w porządku. Smartfon ma grubość 8,5 mm i waży około 182 g.Wydajność w smartfonie realme narzo 50i Prime zapewnia Unisoc Tiger T612. SoC występuje w towarzystwie 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci zarezerwowanej na dane i aplikacje. Warto już teraz nadmienić, że jest to pamięć typu UFS 2.2, a zatem jest naprawdę bardzo dobrze. W urządzeniu znajduje się dedykowane gniazdo microSD, które zapewnia dodatkową pamięć poprzez implementację karty. Telefon działa na systemie operacyjnym Android 11 z interfejsem realme UI R Edition. Jest to ograniczone oprogramowanie, aczkolwiek dostosowanie do możliwości urządzenia - to coś w stylu Android Go.W dedykowanym otworze umieszczono 5-megapikselowy aparat do robienia selfie. Na tylnym panelu urządzenia zastosowano natomiast pojedynczy moduł z podwójną diodą doświetlającą LED. Jest to 8-megapikselowy czujnik z przysłoną obiektywu f/2.0.Energię dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy do 18 W. Ładowanie odbywa się poprzez port microUSB. Pozostała specyfikacja obejmuje: obsługę dwóch kart SIM, mostem 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.realme narzo 50i Prime w kolorze zielonym jest już dostępny w sprzedaży między innymi za pośrednictwem oficjalnego sklepu producenta, gdzie wyceniony został na 699 złotych. Od 4 sierpnia 2022 roku będzie można zakupić smartfon w wersji 3GB + 64GB i w kolorze niebieskim za 599 złotych.Źródło: Realme / fot. tyt. Realme