LG G8X ThinQ otrzymuje Androida 12. To jego ostatnia aktualizacja

LG dba o klientów.

Źródło: OnePlus

Pomimo tego, że LG wycofało się z rynku smartfonów, udowadnia, że ​​nie zaniedbuje klientów, którzy kupili jeden z najnowszych produktów na rynku. Tak więc, po LG V50 ThinQ, do otrzymania stabilnego Androida 12 stanął w kolejce LG G8X ThinQ, którego wdrożenie w ostatnich dniach rozpoczęło się w Indiach, a teraz obejmuje inne regiony świata, w tym Europę.Nie mamy żadnych wiadomości o udostępnieniu oprogramowania w Polsce, ale wydaje się, że tempo dystrybucji wzrosło w ciągu ostatnich kilku godzin, więc powinno to być tylko kwestia czasu. Aktualizacja do Androida 12 dla LG G8X ThinQ niesie ze sobą poprawki zabezpieczeń z czerwca 2022 roku. Jeśli jednak nie możesz się doczekać wypróbowania Androida 12, możesz spróbować instalacji przez LG Bridge, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że rozmiar pliku (około 5 GB) wymaga dość szybkiego i stabilnego połączenia z internetem.Mimo że oficjalny dziennik zmian jest dość minimalny, powinieneś spodziewać się wszystkich funkcji, które Google umieścił w wydaniu Androida 12 w zeszłym roku, z kilkoma dodatkami od LG.Zdecydowanie warto pobrać i zainstalować Androida 12, gdyż będzie to ostatnia duża aktualizacja smartfona, który został zaprezentowany w sierpniu 2019 r. z Androidem 9 Pie, a tym samym doczekał się trzeciej aktualizacji.Źródło: Reddit / fot. tyt. LG