Smartfon z ogromną baterią? Pancerny Doogee S98 Pro to prawdziwy mocarz

Debiut na platformie AliExpress.

Doogee S98 Pro - cena

Firma Doogee wydała właśnie nowy pancerny smartfon – S98 Pro. Firma określa go jako „superbohatera następnej generacji”. Dzisiaj przyjrzymy się co ten telefon ma do zaoferowania.Jak przystało na pancerny smartfon, S98 Pro spełnia standarddzięki czemu nie straszne mu są upadki z wysokości do 1,5 metra. Telefon jest oczywiście także kurzo i wodoodporny (). Z tyłu urządzenia znajdziemy ciekawy gadżet, który został nazwany przez producenta „”. Jest to para oczu, która podświetla się w momencie przyjścia powiadomienia lub połączenia. Podświetlenia możemy dopasować do swoich preferencji, zmieniając jego kolor, intensywność, itp.Pod względem specyfikacji, Doogee S98 Pro też jest niczego sobie. Sercem urządzenia jest wykonanym w technologii 12 nm 8-rdzeniowy procesoro taktowaniu 2,2 GHz. Wspierany jest przez 8 GB pamięci LPDRR4X RAM oraz 256 Gb pamięci masowej, którą można rozszerzyć o dodatkowe 512 GB za pomocą karty SD. Telefon działa na systemiei wspieraNa przodzie znajdziemy 6,3-calowy wyświetlacz(1080 x 2340) chroniony szkłem Corning Gorilla Glass. Z przodu znajdziemy aparat 16 Mpix od Samsunga. Z tyłu czeka na nas– obiektyw główny 64 Mpix, „oczko” 8 Mpix Samsung S5K4H7 do zdjęć szerokokątnych i makro oraz kamera noktowizyjna 20 Mpix Sony IMX350.Na koniec nie możemy nie wspomnieć o potężnej baterii. Producent podaje, że smartfon powinien wytrzymać do 6 godzin nieprzerwanego grania, 9 godzin przeglądania internetu, 15 godzin słuchania muzyki i aż do 600 godzin w trybie czuwania. Co więcej, telefon wspieraco pozwala naładować telefon w 15% w niecałe 20 minut.Telefon dostępny będzie na platformach AliExpress oraz. Po więcej informacji o Doogee S98 Pro zapraszamy na oficjalną stronę producenta Źródło: Doogee