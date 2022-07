Temperatury rosną, ceny smartfonów Xiaomi spadają

Letnia promocja Xiaomi.

Promocja Xiaomi - lipiec 2022

Redmi 9C 2 GB RAM + 32 GB - 599 złotych zamiast 549 złotych

2 GB RAM + 32 GB - zamiast 549 złotych Redmi 10C 4 GB RAM + 128 GB - 899 złotych zamiast 799 złotych

4 GB RAM + 128 GB - zamiast 799 złotych Redmi Note 10S 6 GB RAM + 64 GB - 1249 złotych zamiast 1099 złotych

6 GB RAM + 64 GB - zamiast 1099 złotych Redmi Note 10S 6 GB RAM + 128 GB - 1349 złotych zamiast 1199 złotych

6 GB RAM + 128 GB - zamiast 1199 złotych Redmi Note 10 Pro 6 GB RAM + 64 GB - 1499 złotych zamiast 1359 złotych

6 GB RAM + 64 GB - zamiast 1359 złotych Redmi Note 10 Pro 6 GB RAM + 128 GB - 1599 złotych zamiast 1499 złotych



Redmi Note 10 Pro. | Źródło: Instalki.pl Redmi Note 10 Pro. | Źródło: Instalki.pl

Kolejny producent smartfonów postanowił zorganizować wakacyjną wyprzedaż swoich urządzeń. Tym razem mowa o Xiaomi, które przeceniło smartfony z dolnej i średniej półki cenowej. Promocja Xiaomi na smartfony Redmi i Redmi Note potrwa tydzień - od piątku 22 lipca do czwartku 28 lipca włącznie.Smartfony Xiaomi taniej nawet o 150 złotych. Oto najnowsza propozycja popularnego chińskiego producenta dla Polaków, zainteresowanych zakupem nowego sprzętu. Złośliwi internauci komentują, że Xiaomi wcześniej podniosło ceny telefonów w Polsce, więc promocja wróciła ich ceny do poziomu sprzed kilku miesięcy. Pytanie brzmi: co ostatnio nie drożej?W promocji można kupić smartfony:Moim faworytem jest Redmi Note 10 Pro w wersji z 64 GB pamięci na dane, którego testowaliśmy w marcu ubiegłego roku. Mateusz chwalił go wtedy za piękny ekran 120 Hz, szybkie ładowanie, niezły aparat, pojemną baterię i parę innych cech, które każdemu powinny przypaść do gustu.Promocja obowiązuje w sklepach Xiaomi - mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl oraz wybranych sieciach handlowych i e-sklepach. Potrwa do 28 lipca lub do momentu wyczerpania zapasów.Źródło: Xiaomi