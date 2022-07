Za gorący MacBook Air na Apple M2? Ten youtuber w prosty sposób poprawił producenta

Małe usprawnienie (termopady i lepsza pasta termoprzewodząca) i niezłe wyniki / Foto: Max Tech @ YouTube

To tylko niewielka modyfikacja MacBooka Air M2, a zwiększyła się wydajność i spadły temperatury

Zobacz również: Asahi Linux także ze wsparciem dla Maców na układach Apple M2



Źródło i foto: Max Tech @ YouTube / własne Źródło i foto: Max Tech @ YouTube / własne

Nie jest to wcale bardzo zaawansowane rozwiązanie, wystarczy po prostu znać się np. na czyszczeniu elementów układu chłodzenia i rozkładaniu laptopów. W dodatku nie angażujemy żadnych poważnych modyfikacji. To tylko pomaganie w odprowadzaniu ciepła przez lepsze jego rozprowadzanie na obudowę komputera. Tak czy inaczej, wzrosła wydajność i w pewnym stopniu ograniczono maksymalne temperatury.Czas eksportu przykładowych plików w Lightroom Classic skrócił się z 2:55 do 1:56. Żeby było ciekawiej, po modyfikacji MacBook Air M2 lekko przewyższył nawet MacBooka Pro M2 (ten osiągnął 2:00). Dla Cinebench R23 Stress Test początkowy wynik był już niewiele lepszy. MacBook Air M2 8551 pkt, MacBook Pro M2 8557 pkt, a MacBook Air M2 Thermal Mod 8684 pkt. Za to zauważalnie większe różnice występują przy kolejnych powtórzeniach testu Cinebench R23. Wtedy dopiero objawiła się znacznie mniejsza podatność laptopa na thermal throttling.Za to typowe 108 stopni Celsjusza w mocnym stresie ograniczono nawet o ponad 10 stopni do poziomu 108 stopni Celsjusza. Oczywiście im dłużej komputer będzie pracował na bardzo mocnym obciążeniu, tym temperatury będą nieco gorsze. Nie należy też zapominać o tym, że nawet tak lekka przeróbka przełoży się na utratę gwarancji producenta. Tylko oficjalne serwisy mogą ingerować w sprzęt Apple, jeśli nie chcemy zostać z urządzeniami bez bezpłatnego prawa do naprawy.