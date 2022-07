Samsung anulował Galaxy S22 FE. Co dalej z serią Fan Edition?

Smartfona dla fanów nie będzie.

Trzy miliony Galaxy S22 FE nie trafi na rynek

Źródło: Samsung

Samsung powróci z Galaxy S23 FE w przyszłym roku?

Wszystko wskazuje na to, że Samsung w tym roku nie wprowadzi do sprzedaży fanowskiej edycji smartfona Galaxy S22. Południowokoreańska Irma została poniekąd zmuszona do anulowania niedrogiego flagowca w tym roku z powodu globalnego niedoboru układów SoC. Z tego samego powodu Samsung Galaxy S21 FE zadebiutował z za wysoką ceną, co niestety nie przełożyło się na sukces, jakim mógł poszczycić się Galaxy S20 FE.Z pewnością nie była to łatwa decyzja, ale jak wynika z informacji przekazanych przez koreańskie media, Samsung miał do wyboru wyprodukować mniej jednostek flagowego Galaxy S22 Ultra, albo anulować Galaxy S22 FE. Nic dziwnego, że zdecydował się na drugi wariant, choć z pewnością dla wielu to mocno rozczarowujące.Samsung początkowo planował wypuścić na rynek Galaxy S22 FE w wysokości trzech milionów sztuk. Ale przy ograniczonej podaży układów SoC oznaczałoby to o trzy miliony mniej Galaxy S22 Ultra na rynku. Firma nie mogła po prostu nabyć dodatkowych chipsetów do modelu FE. Ponieważ Galaxy S22 Ultra ma wyższą marżę zysku i już dobrze się sprzedaje, koreański gigant nie musiał się zastanawiać, czy nadać priorytet flagowemu modelowi i całkowicie anulować Galaxy S22 FE.A to dlatego, że już teraz sprzedało się ponad 10 milionów egzemplarzy Galaxy S22 Ultra na całym świecie i jest na dobrej drodze, aby przekroczyć oczekiwania sprzedażowe firmy. Koreańska firma nie chciałaby, aby problemy z dostawami wpłynęły na sprzedaż, nawet jeśli oznaczałoby to anulowanie telefonu FE.Kiedy pojawiły się doniesienia o anulowaniu Galaxy S22 FE przez Samsunga, pojawiły się również spekulacje, że firma może całkowicie zrezygnować z serii FE już po dwóch latach. Istniały również przekonujące argumenty popierające te spekulacje. A to dlatego, że Samsung Galaxy S20 FE z września 2020 roku, odniósł sukces sprzedażowy, aczkolwiek jego następca już niekoniecznie. Do tego jeszcze ta seria jest tak specyficzna, że nie bardzo wiadomo, gdzie ją przypisać - nie jest to ani flagowiec, ani smartfon klasy średniej. A przecież Samsung intensywnie inwestuje w składane smartfony, a także znacznie ulepsza swoje urządzenia klasy średniej z serii Galaxy A,Na całe szczęście te spekulacje nie mają odniesienia w rzeczywistości, gdyż Samsung wciąż ma plany dotyczące serii FE w przyszłości. Firma wprowadzi na rynek Galaxy S23 FE w przyszłym roku, po raz kolejny z docelową wysyłką trzech milionów sztuk. Najpewniej liczy na to, że do tego czasu sytuacja z niedoborem układów SoC się wyklaruje.Źródło: thelec / fot. tyt. Samsung