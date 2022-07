Na telewizorach Hisense w Polsce zagościły dwie ważne aplikacje

Dobre wieści.

Nowe polskie aplikacje dostępne w smart TV Hisense

"Przed wdrożeniem rodzimych aplikacji przeprowadziliśmy badania rynkowe, aby dowiedzieć się, które z nich cieszą się największą popularnością wśród polskich konsumentów"

"Dostępność kolejnych polskich aplikacji w systemie VIDAA jest wyłącznie kwestią czasu. Myślę, że sukcesywnie będziemy wprowadzać kolejne polskie aplikacje do systemu smart TV. Mam nadzieję, że da nam to szansę, aby stać się znaczącym graczem również na polskim rynku. Bardzo na to liczę"

"Przez okres 14-dniowego testu, oprócz jednego mankamentu, odbiornik nie ulegał zawieszeniu, system działał bez lagów, płynnie, aktywowanie oraz zamykanie aplikacji odbywało bezproblemowo. (...) Interfejs, layout systemu VIDAA wygląda podobnie do Android TV. Pod klawiszem z ikoną domku, znajdującym się na pilocie, uruchamiamy ekran główny, na którym zlokalizowane są dostępne aplikacje, polecenia z serwisów VOD. Użytkownik ma możliwość modyfikacji tego ekranu według własnych preferencji, np. przesunięcie swoich ulubionych apek w bardziej widoczne miejsce."

Marka Hisense coraz odważniej wchodzi na polski rynek ze swoimi telewizorami. W czerwcu firma zaprezentowała swoje najnowsze telewizory na 2022 rok , wśród których Polacy znajdą propozycje z nowoczesnymi matrycami Mini LED, OLED oraz klasycznymi LCD LED. Jeśli zastanawiacie się czy warto kupić telewizor Hisense, pewnym drogowskazem może być nasza ubiegłoroczna recenzja Hisense 65" U8GQ. W skrócie: powinno się dać im szansę. Hisense stale poprawia urządzenia i usługi pod kątem potrzeb Polaków, czego owocem są kolejne polskie apki w ichniejszych smart TV.Telewizory Hisense wykorzystują system operacyjny VIDAA. W Polsce zagościły na nim właśnie dwie nowe aplikacje VOD, z których korzysta rosnąca liczba polskich konsumentów. Mowa o Polsat Go oraz Disney Plus . Dołączają tym samym do wielu innych narzędzi na tych TV, jak YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, NBA i UEFA.TV- mówi Konrad Arseniuk, VP of Sales Brown Goods w grupie Gorenje.- dodaje Konrad Arseniuk.Jak system VIDAA wypadł w naszej recenzji? Oddaję głos Michałowi, cytując jego test:Jednym słowem: jest dobrze.Czy ktoś z Was korzysta już telewizorów Hisense? Jakie są Wasze opinie na ich temat?Źródło: Hisense