PX NII. Malutki mini PC z obsługą 4K coraz częściej na lepszych procesorach

Już wiele razy na łamach Instalek mogliście przeczytać o miniaturowych komputerach, które przy rozmiarze porównywalnym np. z cytryną, potrafią obsłużyć chociażby wideo w 4K, prostsze prace domowo-służbowe różnego typu (programy biurowe, przeglądanie sieci, mniej zaawansowana obróbka grafiki), streaming gier, emulację starszych platform itp. Do tej pory królowało w nich kilka modeli procesorów z linii Intel Celeron. Tym razem mowa o sprzęcie, który mimo porównywalnych bardzo małych wymiarów, ma na pokładzie ciekawszą serię CPU, czyli Intel Pentium.



Mały i energooszczędny komputer PX NII, który sprosta podstawowym wymaganiom w domu i w pracy

Przy wymiarach mniej więcej 66 x 68 x 48 mm i wadze niecałych 160 g, PX NII od zespołu Pixcore, to urządzenie bardziej kompaktowe niż mini PC z popularnej linii Intel NUC. Na pokładzie znajdziemy chłodzony niewielkim wentylatorem podobnym do rozwiązań znanych z laptopów procesor Intel Pentium Silver N6005 (4 rdzenie i 4 wątki, bazowe taktowanie 2,0 GHz to 3,3 GHz w trybie podwyższonej wydajności) o TPD 10 W i z wbudowaną grafiką Intel UHD Graphics.





Chodzi o zintegrowane GPU w wersji z 32 EU, wcześniej powszechnie używane w podobnych mini PC Celerony miały tylko 16 EU. Zależnie od zamawianej edycji, układ jest sparowany z 8 GB lub 16 GB RAM DDR4 i nośnikiem SSD M.2 2242 NVMe lub SATA o pojemności 256 GB, 512 GB czy 1 TB (obsługuje też większe pojemności, do rozszerzenia we własnym zakresie).



Chodzi o zintegrowane GPU w wersji z 32 EU, wcześniej powszechnie używane w podobnych mini PC Celerony miały tylko 16 EU. Zależnie od zamawianej edycji, układ jest sparowany z 8 GB lub 16 GB RAM DDR4 i nośnikiem SSD M.2 2242 NVMe lub SATA o pojemności 256 GB, 512 GB czy 1 TB (obsługuje też większe pojemności, do rozszerzenia we własnym zakresie).

Budowa PX NII jest prosta, to niewielka kostka z aktywnym chłodzeniem / Foto: Pixcore



Łączność zapewnia karta sieciowa z WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2 oraz przewodowy Gigabit Ethernet. Poza nim wyjścia obecne na obudowie, to 3 x USB 3.2 typu A, 2 x HDMI (oba z obsługą 4K przy 60 Hz), minijack audio typu combo (słuchawki z mikrofonem lub głośniki), czytnik kart microSD i pojedyncze USB-C w roli złącza zasilania. Podobno adapter z zestawu ma 12 V 3 A, co daje teoretyczny maksymalny pobór prądu na poziomie 36 W, ale w praktyce powinien być mniejszy. Dzięki zastosowaniu tego wtyku USB-C do zasilania, prąd można dostarczać nawet z odpowiednio mocnego powerbanku.



Miniaturowy PC z Windowsem 11, który zmieści się w kieszeni i kosztuje poniżej 750 złotych

Mini PC PX NII jest zgodny ze wszystkimi popularnymi nowoczesnymi systemami operacyjnymi, w tym różnymi dystrybucjami Linuxa, Windowsem 10 czy Windowsem 11. Przy zamawianiu go przez Indiegogo, do wyboru jest preinstalowany Windows 10 lub Windows 11. Kampania croudfundingowa będzie trwać jeszcze przez 29 dni, ale już teraz przekroczono zakładany cel zbiórki. Jest dostępna pod tym linkiem.



Łączność zapewnia karta sieciowa z WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2 oraz przewodowy Gigabit Ethernet. Poza nim wyjścia obecne na obudowie, to 3 x USB 3.2 typu A, 2 x HDMI (oba z obsługą 4K przy 60 Hz), minijack audio typu combo (słuchawki z mikrofonem lub głośniki), czytnik kart microSD i pojedyncze USB-C w roli złącza zasilania. Podobno adapter z zestawu ma 12 V 3 A, co daje teoretyczny maksymalny pobór prądu na poziomie 36 W, ale w praktyce powinien być mniejszy. Dzięki zastosowaniu tego wtyku USB-C do zasilania, prąd można dostarczać nawet z odpowiednio mocnego powerbanku.Mini PC PX NII jest zgodny ze wszystkimi popularnymi nowoczesnymi systemami operacyjnymi, w tym różnymi dystrybucjami Linuxa, Windowsem 10 czy Windowsem 11. Przy zamawianiu go przez Indiegogo, do wyboru jest preinstalowany Windows 10 lub Windows 11. Kampania croudfundingowa będzie trwać jeszcze przez 29 dni, ale już teraz przekroczono zakładany cel zbiórki. Jest dostępna

Sporo portów jak na tak malutki mini PC / Foto: Pixcore



Ceny zaczynają się od 740 złotych (zniżka 40 proc.) za edycję 8 GB RAM i 512 GB SSD SATA przez 1019 złotych (zniżka 39 proc.) za 8 GB RAM i 1 TB SSD SATA, po 1159 złotych (zniżka 37 proc.) w przypadku 16 GB RAM sparowanego z 1 TB SSD NVMe. Są też warianty dwóch sztuk z minimalnie lepszymi obniżkami finalnej ceny. Wysyłki będą odbywać się w grudniu 2022 roku. Należy jeszcze doliczyć około 70 złotych za paczkę do Polski.





Zobacz również: Klasyczne hity Heretic, HeXen, Quake, Elder Scrolls za darmo dzięki Microsoftowi



Źródło i foto: Pixcore / Indiegogo Źródło i foto: Pixcore / Indiegogo

Intel Pentium zamiast Celerona.