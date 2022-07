ASUS ZenFone 9 wygląda naprawdę fajnie. Jest kompaktowy i nietuzinkowy

Mały i stylowy.

Źródło: Twitter @SnoopyTech

ASUS jest jedną z niewielu firm, które stworzyły kompaktowe telefony z Androidem o wyższych specyfikacjach. ASUS ZenFone 8 to najnowszy z nich, który ukazał się na początku 2021 roku. Teraz mamy pierwsze spojrzenie na to, czego można się spodziewać w kolejnej odsłonie.Wielkimi krokami zbliża się prezentacja nowego smartfona marki ASUS, który tym razem należeć będzie do rodziny urządzeń ZenFone. Nadchodzący ZenFone 9 będzie spełnieniem marzeń wszystkich poszukujących kompaktowego smartfona z Androidem na pokładzie. Jak wynika z grafik prasowych, będzie to model schludny i przyjemny dla oka.Dzięki SnoopyTech mamy serię renderów prasowych przedstawiający najnowszy smartfon ZenFone 9. Telefon został bardzo mocno przeprojektowany i tym samym rezygnuje z wielu elementów obecnych w ZenFone 8. To jest bez wątpienia bardzo dobra wiadomość dla wielu zainteresowanych, ponieważ ogólny projekt ZenFone 8 był raczej nudny. A najnowsze grafiki pokazują, że nadchodzący ZenFone 9 wniesie powiew świeżości.Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo czysty projekt, całkowite przeciwieństwo serii ROG Phone pod względem budowy i stylu. Płaski wyświetlacz od krawędzi do krawędzi z minimalnymi obramowaniami i aparatem umieszczonym w lewym górnym rogu ekranu. Warto zauważyć, że tak zwany podbródek wcale nie należy do najsmuklejszych, co akurat w przypadku kompaktowego smartfona ma spore znaczenie.Tył wygląda całkiem nieźle - duży, podwójny moduł z dwoma obiektywami, prezentuje się znakomicie. Subtelny tekst pod spodem nadaje również telefonowi nieco wyjątkowej tożsamości. Rzeczony moduł został wyposażony w podwójny 50-megapikselowy czujnik Sony IMX 766. Wygląda na to, że tył jest wykonany z eleganckiego, teksturowanego materiału, co nadaje styl wykraczający poza zwykłą czarną kolorystykę. Korpus smartfona jest całkowicie płaski, podobnie jak w najnowszych iPhone'ach.Ogólnie rzecz biorąc, fani kompaktowych telefonów z Androidem powinni znaleźć tutaj coś do polubienia. ASUS zaprezentuje Zenfone 9 oficjalnie 28 lipca, więc bądź na bieżąco, aby poznać potwierdzoną specyfikację.Źródło: Twitter @SnoopyTech / fot. tyt. ASUS / TechGoing