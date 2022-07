Jaki rejestrator obrazu dla streamera? Sprawdź nowe NZXT Signal 4K30 i HD60

Nowe produkty w ofercie NZXT.



Firma NZXT w ostatnim czasie coraz mocniej rozszerza swoje portfolio produktowe o coraz to nowe urządzenia dedykowane graczom. Najnowszą propozycją w arsenale rzeczonego producenta są rejestratory obrazu dla streamerów. NZXT Signal 4K30 i HD60 są już dostępne w internetowych sklepach, w tym na polskim Amazonie.



NZXT Signal 4K30 i HD60 - rejestratory obrazu dla streamerów

Nowe rejestratory obrazu NZXT Signal 4K30 i HD60 są dedykowane streamerom o ograniczonym budżecie. W internetowych sklepach kosztują odpowiednio 699 złotych i 899 złotych. Współpracują z oprogramowaniem OBS, Streamlabs i innymi popularnymi, a także są kompatybilne z aplikacjami Discord, Skype, Zoom i innymi często używanymi komunikatorami.



Karty NZXT Signal 4K30 i HD60 wyposażono w złącze USB Gen 3.2. NZXT Signal 4K30 to droższy z modeli, będący w stanie przechwytywać obraz w rozdzielczości 4K w 30 klatkach na sekundę. Karta jest w stanie przetwarzać materiały HDR 4K w 60 klatkach na sekundę, 1440p @144 fps lub 1080p @240 fps bez żadnych opóźnień. Sprzęt działa nie tylko z komputerami, ale także konsolami obecnej generacji.



NZXT Signal 4K30 . | Źródło: NZXT



Tańszy NZXT Signal HD60 stworzono z myślą o rejestrowaniu obrazu 1080p w 60 klatkach na sekundę i odtwarzania ich w 4K, 1440p lub 1080p w 60 klatkach na sekundę, bez opóźnień. Producent polega go dla streamujących na Twitchu i YouTube. Można wykorzystać go z konsolami poprzedniej generacji, Nintendo Switch, a nawet z aparatami z wyjściem HDMI.



NZXT Signal HD60. | Źródło: NZXT



Równolegle do sprzedaży trafił 2-metrowy przewód NZXT Chat. Ułatwia on korzystanie ze słuchawek i przechwytywanie dźwięku w trakcie streamowania. Podpinany pod złącze liniowe na płycie głównej kosztuje ok. 49 złotych.



Źródło: NZXT