Nowe ładne, przewiewne i funkcjonalne obudowy MSI już w sklepach

Nowości MSI.

Nowe obudowy MAG FORGE 100 trafiły do sprzedaży

MAG FORGE 112R już w sklepach

MPG Gungnir 111R - najdroższa z nowości

MSI już jakiś czas temu mocno rozszerzyło swoją ofertę produktową w Polsce. Firma kojarzona wcześniej przede wszystkim z laptopami dla graczy, płytami głównymi i kartami graficznymi sprzedaje teraz całą masę akcesoriów komputerowych. Pośród nich są monitory, myszki, klawiatury, zasilacze, a nawet obudowy. Cztery nowe obudowy z serii MAG Force oraz MPG Gungnir zagościły właśnie w polskich sklepach i warto rzucić na nie okiem.MAG FORGE M100R i MAG FORGE 100A to dwie najnowsze obudowy w ofercie lubianego producenta. Obie są konstrukcjami w standardzie micro-ATX, dedykowanymi mniejszym płytom głównym. W każdym z modeli zamontować można maksymalnie sześć wentylatorów. Przepływ powietrza ułatwia przedni panel typu mesh, zbudowany z siatki. Nie zabrakło magnetycznego filtra przeciwpyłowego usytuowanego przy górnych otworach wentylacyjnych.Wewnątrz MAG FORGE M100R znalazły się cztery fabrycznie zainstalowane 120 mm wentylatory podświetlane w standardzie ARGB. Tańszy model MAG FORGE 100A dostarczany jest z wentylatorami bez podświetlenia. Różnice tkwią też w panelu bocznym, który w wariancie droższym jest szklany, a tańszym - akrylowym.W przedniej części obudów oprócz włącznika i przycisku reset znalazły się wyjście na mikrofon i słuchawki (2x minijack 3.5 mm), dwa porty USB 2.0, pojedynczy USB 3.2 Gen 1 oraz przełącznik podświetlenia.Sugerowane ceny wynoszą 299 złotych za MAG FORGE M100R oraz 249 złotych za MAG FORGE M100A.MAG FORGE 112R to większa obudowa w formacie ATX, również sprzedawana z czterema wentylatorami ARGB w zestawie. Panel przednio wykonano z siatki. Uwagę zwraca przycisk Insta-Light Loop na przedzie obudowy, który pozwala na szybką zmianę koloru podświetlenia wentylatorów, paska LED na przednim panelu oraz efektów animacji światła.W porównaniu do modeli micro-ATX obecny jest tu dodatkowy filtr przeciwpyłowy w dolnej części obudowy. Boczny panel wykonano z hartowanego szkła.Na przednim panelu znalazły się dwa porty USB 3.2 Gen 1 oraz podwójne złącze audio na mikrofon i słuchawki.Sugerowana cena obudowy MAG FORGE 112R wynosi 359 złotych.MPG Gungnir 111R jako jedyna z nowych obudów oferuje podłączenie obudowy do portu USB-C na płycie głównej. Pojawił się tu też przycisk Insta-Light Loop oraz oczywiście filtry przeciwpyłowe.Obudowa ATX nadaje się dobrze do zamontowania w środku systemu chłodzenia cieczą. Przedni panel I/O wyposażony jest w dwa porty USB 3.2 Gen 1, pojedynczy USB 3.2 Gen 2x2 typu C oraz podwójne wyjście audio minijack 3,5 mm na słuchawki i mikrofon.Sugerowana cena producenta za MPG GUNGNIR 111R wynosi 499 złotych.Źródło: MSI