Na takie smartfony warto czekać. Oto iQOO 10 Pro z ładowaniem 200W i świetnym wyposażeniem

Specyfikacja iQOO 10 Pro

Ceny i warianty iQOO 10 Pro

iQOO 10 Pro 8/256 GB wyceniony został na 4999 juanów (~3444 zł);

iQOO 10 Pro 12/256 GB wyceniony został na 5499 juanów (~3789 zł);

iQOO 10 Pro 12/51 GB Legendary Edition wyceniony został na 5999 juanów (~4133 zł);

iQOO 10 Pro jest pierwszym na świecie smartfonem komercyjnym oferującym niebotycznie szybkie fałdowanie o mocy 200 W/. Niewątpliwie sub-marka vivo pokazała miejsce w szeregu konkurencji, a w szczególności Xiaomi, bo jednak o firmach pokroju Apple i Samsung to już nawet nie ma co wspominać, bo one w zasadzie nigdy nie liczyły się w tym wyścigu, pozostając daleko za konkurencją. Superszybkie ładowanie to jednak dopiero początek zalet iQOO 10 Pro, o których w dalszej części wpisu.iQOO 10 Pro jest rasowym flagowcem, który bazuje na najlepszych rozwiązaniach poprzednika, a także na modelu, na którym się opiera, a mianowicie vivo X80 Pro . Oczywiście coś dodano, a coś zabrano, ale w zasadzie nie powinno to nikogo dziwić.Imponującym parametrem w specyfikacji jest oczywiście ładowanie o mocy 200 W, które w przypadku zastosowanego akumulatora o łącznej pojemności 4700 mAh (dwa ogniwa) jest w stanie odzyskać utracona energię w zaledwie 10 minut. Oczywiście to wszystko przy wykorzystaniu dedykowanej ładowarki i przewodu USB typu C. Oba elementy są częścią wyposażenia i współpracują tylko z tym konkretnym modelem, a to oznacza, że podłączając zasilacz do innego urządzenia konkurencji, nie osiągniecie zamierzonego celu.Ponadto smartfon obsługuje również ładowarki USB Power Delivery (PPS) o mocy do 65W, ładowanie bezprzewodowe z mocą do 50 W oraz ładowanie wsteczne o mocy 10 W.Kolejnym mocnym elementem wyposażenia jest 6.78-calowy wyświetlacz (rozdzielczość 1440 x 3200 pikseli), który został wykorzystany między innymi we flagowym vivo X80 Pro. Jest to zakrzywiony panel najwyższej klasy typu AMOLED E5 firmy Samsung, który został wykonany w technologii LTPO 3.0. To natomiast oznacza, że ma szybszy czas reakcji, względem poprzedniej generacji, zużywa mniej energii a do tego jeszcze, może automatycznie dostosować częstotliwość odświeżania od 1 Hz do 120 Hz. Jakby tego było mało ma 100% pokrycie w palecie kolorów DCI-P3 oraz fabryczną kalibrację kolorów (deltaE < 0,32). Pod ekranem umieszczono duży ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, który może odblokować telefon w zaledwie 0,2 sekundy.W przypadku wydajności raczej nie ma zaskoczenia. Tutaj marka postawiła na udoskonalony układ marki Qualcomm, jakim jest Snapdragon 8+ Gen 1, który podobno oferuje 10% wzrost wydajności z lepszą wydajnością energetyczną, a do tego jeszcze lepsze zarządzanie odprowadzaniem ciepła. Układ jest wspierany przez z 8/12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 256/512 GB pamięci (UFS 3.1). iQOO 10 Pro pracuje na Androidzie 12 z interfejsem OriginOS po wyjęciu z pudełka.Do tego jeszcze dochodzi autorski chip vivo V1+, który wykorzystuje interpolację do zwiększenia liczby klatek na sekundę w grach, aby mogły jak najlepiej wykorzystać wyświetlacz o wysokiej częstotliwości odświeżania, jednocześnie utrzymując temperaturę pod kontrolą. Układ ten ma nie tylko za zadanie usprawnić działanie smartfon podczas grania, ale również poprawić wydajność aparatu głównego, przez zastosowane algorytmu AI.A skoro już o tym mowa, to na tylnym panelu zagościł aparat główny 50MP Samsung GN5 – 1/1,56” z rozmiarem pojedynczego piksela 1,0 µm. Moduł ten posiada obiektyw ze światłem f/1.88 i stabilizację gimbala. Do tego jeszcze może nagrywać wideo w rozdzielczości do 8K. Kolejnym obiektywem jest tele z 3-krotnym zoomem optycznym z OIS i matrycą 14,6 MP. Również z tyłu znajduje się ultraszerokokątny obiektyw 150°, ten z czujnikiem 50 MP, który znajdziemy również w vivo X80 Pro. Daje on naprawdę bardzo ładne obrazy i to nawet w nocnych warunkach oświetleniowych. Aparat do selfie ma czujnik 16MP.Specyfikacja obejmuje również modem 5G, WiFi 6 (ax), Bluetooth 5.3 z aptX Adaptive i LDAC, globalne systemy pozycjonowania i NFC. Do tego jeszcze stereofoniczne głośniki i aluminiową ramkę.iQOO 10 Pro trafi do sprzedaży regularnej 26 lipca tego roku i będzie dostępny w oficjalnym sklepie internetowym producenta. Aby zarezerwować sobie miejsce w kolejce, trzeba wpłacić depozyt w wysokości 100 juanów, który daje półroczne przedłużenie gwarancji i plecak iQOO. Ceny poszczególnych wariantów przedstawiają się następująco:Źródło: iQOO / fot. tyt. iQOO