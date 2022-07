Genesis Astat 200 i Astat 700 to nowe fotele dla graczy z ciekawym oparciem

Coś nowego.

Genesis Astat 200

Wysokość oparcia (bez zagłówka): 58 cm

Szerokość oparcia: 47,5 cm

Szerokość siedziska: 48 cm

Głębokość siedziska: 49 cm

Wysokość siedziska: 48 – 58 cm

Wysokość podłokietników: 27,5 – 34,5 cm

Wysokość zagłówka: 7,5 – 14,5 cm

Genesis Astat 700

Wysokość fotela: 114 - 127 cm

Wysokość oparcia (bez zagłówka): 58 cm

Szerokość oparcia: 47,5 cm

Szerokość siedziska: 49,5 cm

Głębokość siedziska: 50 – 52 cm

Wysokość siedziska: 44,5 – 51,5 cm

Wysokość podłokietników: 27,5 – 34,5 cm

Wysokość zagłówka: 7,5 – 14,5 cm

Wymiar kółek: 60 mm

Im większy wybór, tym lepiej. Osoby poszukujące nowego krzesła gamingowego będą mogły rozważyć zakup kolejnych dwóch propozycji marki Genesis. Do polskich sklepów trafiły modele Genesis Astat 200 i Astat 700, które wyróżnia konstrukcja oparcia w formie ośmiożebrowego szkieletu z trzema stopniami położenia. Powinno ono zadbać o odcinek lędźwiowy podczas dłuższych sesji przed komputerem. Zagłówek obu foteli pokrywa siatkowa tkanina, a miękkie podłokietniki regulowane są w trzech kierunkach. Kółka foteli mają średnicę 60 mm.Tańszy z modeli może pełnić funkcję fotela dla gracza lub krzesła biurowego. Oparcie pokryto przewiewną tkaniną siatkową, a siedzisko wykonano z pianki. Fotel dysponuje mechanizm, który po odblokowaniu pozwala na odchylenie do tyłu. Pięcioramienna podstawa jest wykonana z tworzywa sztucznego.Genesis Astat 200 to regulacja zagłówka, odcinka lędźwiowego oraz regulacja podłokietników 3D. Wysokość fotela wynosi 120-130 cm - można ją regulować na podnośniku gazowym klasy 4. Reszta parametrów fotela znajduje się poniżej:Cena Genesis Astat 200 wynosi 799 złotych. Do sprzedaży trafią warianty czarny i czarno-czerwony.Propozycją dla nieco bardziej wymagających graczy jest model Genesis Astat 700. W całości pokryty tkaniną siatkową umożliwia regulację głębokości siedziska i dostosowanie jego długości do wzrostu użytkownika. Oparcie można odchylić i zablokować w dowolnej pozycji. Podstawę wykonano tu z aluminium, a nie z tworzywa jak w tańszym modelu.Parametry fotela to:Cena fotela Genesis Astat 700 to 999 złotych. Produkt dostępny jest w czarnej oraz czarno-czerwonej wersji kolorystycznej.Źródło: Genesis