INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC - nowe GPU jak... GTX 1050 Ti

Karta graficzna za mniej niż 800 złotych.

INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC - nowa karta graficzna oparta na architekturze Turing

Jakiś czas temu zadebiutowała zupełnie nowa karta graficzna NVIDIA. Podczas gdy wszyscy wyczekują premiery kart graficznych z rodziny GeForce RTX 4000 , producent zaprezentował układy GeForce GTX 1630. Plotki sugerują, że konstrukcje z rodziny RTX 4000 mogą zaliczyć swój debiut dopiero w 2023 roku ! Jako jedna z pierwszych swoją propozycję z serii GTX 1630 pokazała firma INNO3D.INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC to najnowsza propozycja dla najmniej wymagających graczy lub podstawowych komputerach multimedialnych, w których zintegrowana karta graficzna nie wystarczy. NVIDIA GeForce GTX 1630 to układ wykorzystujący 12-nanometrową architekturę Turing. Użytkownicy mogą spodziewać się 512 jednostek CUDA, 32 TMU, 16 ROP i 4 GB pamięci GDDR6 na szynie 64 bit.Moc obliczeniowa FP32 karty to 1,84 TFLOPS, czyli... zbliżona do GeForce GTX 1050 Ti. Pamiętacie pierwszą autorską chińską kartę graficzną Glenfly Arise GT-10C0 ? Jej wydajność to 1,5 TFLOPS, niewiele mniejsza.TDP karty wynosi dokładnie 75 W, co oznacza, że swoje zasilanie czerpie ona w całości z gniazda PCI-Express. Dwuslotowe chłodzenie INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC z dwoma wentylatorami o średnicy 8 cm to więcej niż potrzeba, by skutecznie schłodzić ten układ.Propozycja INNO3D działa z taktowaniem 1740 MHz i 1800 MHz w trybie Boost. Wymiary układu to 196 x 113 mm, co sprawia, że zmieści się ona w nawet bardzo malutkich obudowach. Producent wyposażył ją w dwa złącza DisplayPort 1.4a i jeden port HDMI 2.1.INNO3D GeForce GTX 1630 TWIN X2 OC wkrótce trafi do polskich sklepów. Powinna kosztować ok. 700-800 złotych.Źródło: INNO3D