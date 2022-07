Wielka wyprzedaż gadżetów w Netto. Taniej o 30% tylko do jutra

Najnowszy laptop Huawei.

Artykuły przemysłowe w Netto nawet 30% taniej

"Letnia wyprzedaż artykułów przemysłowych obejmie kilkanaście tysięcy produktów. Będą to rzeczy zarówno z aktualnej oferty, jak i te, z którymi klienci Netto spotkali się już wcześniej. Asortyment będzie się różnił w zależności od sklepu. Akcja potrwa 3 dni, w tym czasie ceny będą niższe aż o 30 proc. – od poniedziałku 18 lipca do środy 20 lipca"

Od czasu do czasu informujemy Was o interesujących promocjach na elektronikę w supermarketach w Polsce. Czasem w sklepach Lidl, Biedronka, Rossmann, Netto i innych da się kupić naprawdę zaskakująco tanie urządzenia i gadżety. Zazwyczaj w naszych wpisach publikujemy listę najciekawszych produktów. Tym razem listy nie będzie, ale będzie wiadomość o doprawy niezłej wyprzedaży.Jeszcze tylko do jutra, czyli do 20 lipca włącznie, potrwa wyprzedaż artykułów przemysłowych w Netto. W dyskontach znanej sieci wszystkie produkty tego rodzaju można kupić z aż 30-procentową obniżką. Dotyczy ona m.in. narzędzi, artykułów ogrodowych, kuchennych, gadżetów dla zwierząt oraz tekstyliów. Byłem dziś w Netto i produktów jest doprawdy cała masa.- przekazuje Patrycja Kamińska, PR Manager Netto Polska.Co ważne, rabat będzie naliczany dopiero przy kasie. Ceny na półkach nie są cenami po obniżce. Aby sprawdzić ceny produktów w promocji jeszcze przed udaniem się do kasy, należy skorzystać z czytników cen znajdujących się w sklepach.Akcja promocyjna dotyczy wszystkich sklepów Netto. Jeśli chcesz sprawdzić, gdzie znajduje się ten najbliżej Ciebie, skorzystaj z tej wyszukiwarki Owocnych łowów!Źródło: Netto