Rosjanie pokazali kolejny krajowy smartfon. Jest dokładnie taki, jak myślicie

Źródło: BQJak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma. To powiedzenie znajduje w ostatnim czasie zastosowanie do objętej zachodnimi sankcjami Rosji. Kraj ten zmaga się bez wsparcia krajów zachodnich z gigantycznymi problemami z produkcją, ale również z handlem. Smartfony czołowych producentów stały się dobrem nieosiągalnym, wręcz luksusowym, a lokalne firmy dwoją się i troją, aby zwiększyć swoje udziały rynkowe, wykorzystując absencję potężnych rywali. Tak oto do sprzedaży trafił smartfon BQ 6868L Wide. Prezydent Rosji Władimir Putin wielokrotnie twierdził, że Rosja poradzi sobie bez świata zachodu, a rosyjskie firmy staną z kolan, będąc w stanie zagwarantować Rosjanom produkty wysokiej jakości. Oto jeden z nich.BQ 6868L Wide trudno nazwać smartfonem narodowym. Nie zachwalają go na razie żadni politycy. To po prostu odpowiedź przemysłu rosyjskiego na palącą potrzebę dostarczania mieszkańcom Rosji lubianych przez nich towarów. Sprzęt wyposażony w 6,8-calowy ekran IPS o proporcjach 20:9 sprzedawany jest w czterech kolorach. Wygląda całkiem nowocześnie, ale że wygląd bywa zwodniczy...Źródło: BQO wydajność BQ 6868L Wide dba chiński układ Unisoc Tiger T310, wyprodukowany w 12-nanometrowym procesie technologicznym. Do wyboru są opcje z 3 GB RAM i 32 GB przestrzeni na dane oraz 4/64 GB. Nie zabrakło gniazda kart pamięci micro SD.Sprzęt działający pod kontrolą Androida 11 ma kamerkę przednią o rozdzielczości 8 Mpix oraz jedna główna kamerka tylna 13 Mpix. Dwa z trzech obiektywów to atrapy, zamocowane najwyraźniej dla poprawy humoru.BQ 6868L Wide wspiera łączność LTE i ma nawet czytnik linii papilarnych na tylnym panelu obudowy. Całość zasila bateria o pojemności 4000 mAh.Cena podstawowego wariantu BQ 6868L Wide 3/32 GB wynosi 7990 rubli, czyli ok. 670 złotych. Wariant wydajniejszy stanowi wydatek rzędu 8490 rubli, co w przeliczeniu daje ok. 720 złotych.Rosyjska marka BQ powstała w 2013 roku. Od 2019 roku sprzedaje w tym kraju nawet telewizory i drobne artykuły gospodarstwa domowego. Nie ulega wątpliwości, że podobne marki w Rosji będą cieszyły się rosnącą popularnością. Nie tyle z wyboru, co braku alternatyw.Źródło: bq.ru