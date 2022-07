Mobilne biuro w laptopie? Huawei MateBook D 16 rozwiewa wątpliwości

Najnowszy laptop Huawei.

Przegląd poczty do kawusi

Laptop, który sprawdza się w biurze

Jedna ładowarka do wszystkiego

Ekosystem inteligentnych rozwiązań

Mobilne biuro - egzamin zaliczony

Partnerem publikacji jest Huawei

Istnieje naprawdę wiele dziedzin biznesu, w których laptop stanowi podstawowe narzędzie pracy. W wielu zawodach wybór mobilnego komputera jest wręcz oczywisty - wszystkie dane można mieć zawsze pod ręką i zabrać je ze sobą na spotkanie z klientem czy współpracownikami.Decydując się na zakup notebooka do pracy warto wziąć też pod uwagę aspekty związane z rozrywką i multimediami. W końcu, kto nie lubi po męczącym dniu pracy zanurzyć się w fabułę ulubionego serialu, czy po prostu odpalić reklamującą grę.W moim przypadku korzystam zarówno z komputera stacjonarnego, jak i notebooka. Od kiedy jednak zacząłem przygodę z Huawei MateBook D 16, coraz chętniej sięgam po mobilnego notebooka z dużym ekranem.Przez ostatnie tygodnie testując Huawei MateBook D 16, sprawdziłem go w typowo codziennych zastosowaniach - zarówno do pracy, jak i prywatnie.Od czego najlepiej zacząć dzień? To sprawa indywidualna, ale ja przed śniadaniem stawiam na aromatyczną i mocną kawę i szybki przegląd poczty e-mail. W tej sytuacji nie widzę sensu uruchamiania komputera stacjonarnego, skoro pod ręką mam notebooka.Testując Huawei MateBook D 16 doceniłem jego szybkie uruchamianie oraz szalenie wygodny skaner linii papilarnych. Dokładnie, aby odblokować komputer nie muszę wpisywać hasła (pamiętajcie, że jest ono wręcz obowiązkowe na komputerach, gdzie trzymacie firmowe oraz prywatne dane), a jedynie przyłożyć palec do przycisku zasilania. Skutecznie, szybko i wygodnie. To lubię.Oczywiście, aby uruchomić przeglądarkę internetową i przejrzeć pocztę e-mail nie trzeba dysponować sprzętem o oszałamiającej mocy obliczeniowej. Pamiętajcie jednak, że sama przeglądarka to nie wszystko. Zazwyczaj w tle działają inne programy, jak antywirus czy VPN, a otwierając wiele kart zapotrzebowanie na zasoby rośnie. W dodatku zdarza się, że przeglądając pocztę otwieram pliki pakietu Office, więc liczba jednocześnie uruchomionych programów wcale nie jest taka mała. Na szczęście tego typu zadania nie robią wrażenia na Huawei MateBook D 16.Komputer wykorzystuje moc obliczeniową procesorów Intel H 12. generacji. W sklepach znajdują się warianty z układami Intel Core i5 oraz wydajniejszym Intel Core i7. Najnowsze układy Intela spisują się doskonale - procesor Core i7 przyda się zwłaszcza osobom, którym zdarza się obrabiać zdjęcia lub wideo, pozwalając oszczędzać cenne sekundy w procesie renderowania.Pozostałe elementy specyfikacji również nie zawodzą - do dyspozycji otrzymujemy bardzo szybki SSD NVMe PCIe, a także układ graficzny Intel Iris X Graphics i 8 GB lub 16 GB pamięci RAM.Po kilku solidnych łykach kawy czas na śniadanie. Oczywiście bez laptopa, którego wcześniej spakowałem do niewielkiej torby. Pomimo, że MateBook D 16 ma duży, 16-calowy ekran, jego gabaryty porównywalne są z niektórymi laptopami 15,6-calowymi dostępnymi na rynku. Grubość obudowy wynosi 18,4 mm i muszę przyznać, że jest on całkiem mobilny. Komputer waży ok. 1.7 kg więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby towarzyszył mi w ciągu dnia.Po śniadaniu czas udać się do biura. Na szczęście podróż nie jest długa i po 20 minutach jazdy autem mogę skupić się na zadaniach związanych z organizacją pracy redakcji i nie tylko.Szczerze mówiąc, zdarzało mi się pracować na mniejszych, nawet 13-calowych laptopach będąc w podróży, ale w biurze preferuję większy ekran. Tutaj Huawei MateBook D 16 okazuje się zbawieniem.Na pokładzie znalazł się 16-calowy wyświetlacz FullView, który jest jest niemal bezramkowy i zajmuje aż 90 procent powierzchni pokrywy. Co ważne, rozdzielczość 1920x1200 pikseli zapewnia odczuwalnie większą przestrzeń roboczą od standardowych matryc w formacie 16:9.Doceniam też udogodnienia dla osób spędzających dużo czasu przed ekranem - zastosowany panel ma certyfikację TÜV Rheinland Low Blue Light. To świetna i bezpieczna dla oczu matryca do nawet długotrwałego pisania tekstów, tworzenia prezentacji czy pracy w programach biurowych.Dzięki dużemu ekranowi nie muszę przesiadać się na komputer stacjonarny i mogę spokojnie kontynuować zadania, które zacząłem w domu.Koordynując pracę redakcji zdarza się, że obrabiam zdjęcia cyfrowe w formacie NEF, każde z nich “waży” nawet 30 MB więc do komfortowej pracy wymagana jest odpowiednia moc obliczeniowa. Huawei MateBook D 16 taką mocą dysponuje. Podczas pracy w Adobe Photoshop czy Nikon NX Studio doceniłem wydajność procesorów Intel H 12. generacji.Komfortowa praca na MateBooku D 16 to zasługa nie tylko świetnego ekranu, dobrej wydajności, ale i wygodniej klawiatury. Tak, dobrze widzicie, w laptopie zastosowano pełnowymiarową klawiaturę - miłośnicy Excela będą wniebowzięci. ;)Szczególnie spodobał mi się 1,5-milimetrowy skok klawiszy z tzw. „miękkim lądowaniem”. Pisanie długich recenzji czy newsów bywa pracochłonne, a wygodna klawiatura to element, który może zdecydowanie uprzyjemnić pracę nad tekstem.Pandemia zdążyła przyzwyczaić nas pracy zdalnej czy hybrydowej oraz wszechobecnych wideokonferencji. Tak się składa, że w naszej redakcji sięgaliśmy po takie rozwiązania już wcześniej z uwagi na fakt, że wielu współpracowników pracuje zdalnie. Okazuje się, że Huawei MateBook D 16 ma kolejny mocny argument, aby stać się moim codziennym narzędziem pracy. Mam na myśli oczywiście kamerę internetową oraz zestaw mikrofonów.W najnowszym laptopie Huawei poczynił spory postęp bowiem zaimplementowano w nim kamerę AI 1080p z kątem widzenia 88° i funkcją automatycznego kadrowania. Co ważne, kamerkę umieszczono w ramce nad ekranem, więc łącząc się ze współpracownikami będziemy doskonale widoczni.Huawei w przeciwieństwie do wielu producentów laptopów, stosuje w swoich konstrukcjach nowoczesne ładowanie przez port USB-C. To dokładnie takie samo gniazdo, jakie znajdziecie w swoich smartfonach, tabletach czy akcesoriach.Do MateBooka D 16 dołączona jest kompaktowa ładowarka 65 W nowej generacji, ważąca zaledwie 137 g. Biorąc laptopa w podróż mogę zatem zabrać ze sobą wyłącznie jedną ładowarkę, która jest nie tylko smukła, ale i naładuje inne urządzenia.Skoro już mowa o pracy w podróży - bateria o pojemności 60 Wh zapewnia długie godziny pracy. W praktyce zdarzało się, że podczas testów MateBooka D 16 mogłem cały dzień obyć się bez ładowarki, pracując na komputerze przez 7-8 godzin.Huawei od lat buduje swój własny ekosystem urządzeń, który działa coraz sprawniej. Najnowszy MateBook D 16 może być zatem doskonała bazą dla osób posiadająych inne urządzenia marki.Znajdziemy tutaj wsparcie dla Super Device. Oznacza to, że po sparowaniu smartfona z laptopem ten pierwszy będzie widziany na twoim laptopie jako dysk zewnętrzny, z własną literą dysku, bez konieczności nawiązywania połączenia przewodowego. W ten sposób można uzyskać wygodny dostęp do plików na smartfonie z poziomu komputera. Co więcej, przenoszenie plików pomiędzy urządzeniami ułatwia funkcja "przeciągnij i upuść". Kolejną ciekawą funkcją jest wyszukiwanie plików na wszystkich połączonych urządzeniach.Połączenie smartfona z laptopem daje też dostęp do aplikacji mobilnych, które można wygodnie obsługiwać na dużym ekranie.Oczywiście laptop Huawei jest w stanie automatycznie wykryć inne urządzenia marki (słuchawki, głośniki, myszy, klawiatury i drukarki) znajdujące się w pobliżu, a automatyczne wyskakujące okienka ułatwiają błyskawiczne połączenie.Codzienne użytkowanie MateBooka D 16 przekonało mnie, że wydajna praca na laptopie nie tylko jest możliwa, ale też może być naprawdę przyjemna. Aby tak się stało, komputer musi jednak posiadać zestaw odpowiednich cech, takich jak lekka i mobilna konstrukcja, wygodna klawiatura i gładzik, mocna bateria z szybkim ładowanie przez USB-C, duży ekran z ochroną wzroku, kompaktowa ładowarka czy wygodna łączność z innymi urządzeniami. Wszystko to znalazło się w omawianym modelu.Decydując się na najnowszego laptopa Huawei z 16-calowym wyświetlaczem FullView otrzymacie w rozsądniej cenie nie tylko doskonałą jakość wykonania i wydajne podzespoły, ale i narzędzia niezbędne do mobilnej pracy i rozrywki.