OPPO Pad Air wchodzi do globalnej sprzedaży

Dobry do wszystkiego.

Źródło: OPPO

Specyfikacja OPPO Pad Air

Ceny i dostępność OPPO Pad Air

OPPO Pad Air został wprowadzony na rynek w Indiach jako pierwszy tablet firmy, obok serii OPPO Reno 8 OPPO Enco X2 TWS . OPPO Pad Air zadebiutował w Chinach w maju, a teraz trafia na rynek międzynarodowy. Jest wyposażony w 10,36-calowy wyświetlacz 2K, a także tylny panel o dość interesującym designie. OPPO Pad będzie można kupić od 23 lipca na oficjalnej stronie OPPO.Najnowszy tablet marki OPPO z pewnością nie jest demonem szybkości, ale ma to swoje odzwierciedlenie w sugerowanej cenie detalicznej. Pomimo niezbyt wydajnych podzespołów sprawdzi się doskonale podczas zadań codziennych, a jego dedykowane akcesoria sprawiają, że jest to sprzęt kompletny i zarazem użyteczny. OPPO przygotowało bowiem dedykowany stylus, a także klawiaturę ze złączem magnetycznym, która pełni także funkcję etui.Tablet został wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 680 ze zintegrowanym modemem w standardzie 4G. Pod względem wydajności i ogólnych możliwości SoC jest wystarczający do wszystkiego, ale przede wszystkim sprawdzi się podczas codziennych czynności. Współpracuje z 4 GB pamięci RAM typu LPDDR4x (rozszerzeni do 7 GB za pomocą dodatkowych 3 GB wirtualnej pamięci RAM) w połączeniu z maksymalnie 128 GB pamięci na dane i aplikacje typu UFS 2.2. Oczywiście nie zabrakło czytnika microSD umożliwiającego dalsze rozszerzenie. Tablet pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem ColorOS 12.1.OPPO Pad Air oferuje 10.36-calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS, charakteryzujący się rozdzielczością 2K (2000 × 1200 pikseli). Ma standardową częstotliwość odświeżania 60 Hz, 83,5% stosunek ekranu do powierzchni frontowego panelu, pokrycie raptem 71% gamy kolorów w palecie NTSC i jasność szczytową na poziomie 360 nitów. Z pewnością są to parametry akceptowalne w tej klasie, aczkolwiek musicie liczyć się z nieco wypranymi kolorami.Energię dostarcza akumulator o pojemności 7100 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 18 W. Na tylnym panelu umieszczono 8-megapikselowy aparat główny, a do Selfie i połączeń wideo zarezerwowana została kamera 5 MP. Kamera frontowa jest także wykorzystywana do zabezpieczenia danych użytkownika, gdyż na wyposażeniu zabrakło fizycznego czytnika linii papilarnych.Specyfikacja techniczna obejmuje również cztery głośniki z Dolby Atmos, dwuzakresowy moduł WiFi pracujący w standardzie ac, Bluetooth 5.1, a także port USB typu C.A to wszystko zamknięte w smukłej aluminiowej konstrukcji o grubości 6,94 mm i wadze 440 gramów.Cena OPPO Pad Air w Indiach zaczyna się od 16999 rupii indyjskich (około 1005 zł) za wariant wyposażony w 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane. Natomiast model wyposażony w 128-gigabajtową pamięć wewnętrzną wyceniony został na 19999 rupii indyjskich, co po przeliczeniu daje około 1182 zł. Tablet będzie można zakupić od 23 lipca na oficjalnej stronie OPPO.Na ten moment nie mamy jeszcze informacji na temat dostępności tabletu OPPO Pad Air na naszym rynku, ale zapewne już w najbliższym czasie się to zmieni.Źródło: OPPO / fot. tyt. OPPO