O Galaxy A23 5G od Samsunga, wiemy więcej. Ma mieć szybkie ładowanie

Tani średniak.

Specyfikacja Galaxy A23 5G

Data premiery i cena nadal nieznane

Już niebawem oficjalnie zadebiutuje kolejny smartfon marki Samsung należący do licznej serii urządzeń Galaxy A. Tym razem południowokoreański producent ma dla swoich klientów Galaxy A23 5G, który został niedawno certyfikowany przez FCC w Stanach Zjednoczonych. I choć dokumentacja nie zdradza nam wielu informacji na temat zastosowanych podzespołów, to jednak uzupełnia te juz krążące po internecie od jakiegoś czasu.Z rzeczonej dokumentacji jasno wynika, że na wyposażeniu nie zabraknie czytnika microSD, aczkolwiek na ten moment nie jest jasne, czy gniazdo jest hybrydowe w przypadku dual-SIM, a schematyczne rysunki wskazują na obecność trzech tylnych kamer o konstrukcji podobnej do tej z Galaxy S22 Ultra . (oczywiście z zachowaniem odpowiednich proporcji).Pozostałe dokumenty ujawniają obecność NFC, Bluetooth 5.0, dwuzakresowego modułu WiFi pracującego w standardzie ac, jak również akumulatora o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 25 W. Oczywiście proces uzupełniania energii odbywać będzie się poprzez port USB typu C.GeekBench potwierdził natomiast, że za moc obliczeniową w smartfonie odpowiedzialny będzie Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), który jest dość często stosowany w modelach średniej klasy z dostępem do sieci 5G. To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który ma współpracować z maksymalnie 8 GB pamięci RAM (standardowy wariant z 4 GB i ulepszony z 6 GB) i 128 GB pamięci wewnętrznej. W tańszym modelu będzie natomiast 64 GB pamięci na dane.Patrząc na specyfikację aparatów na tylny panelu, można będzie liczyć na przyjemne dla oka obrazy rejestrowane 50-megapikselowym aparatem głównym z przysłoną obiektywu f / 1.8. Do tego dojdzie jeszcze obiektyw 5 MP z szerokim polem widzenia, a także kamera dedykowania płytkiej głębi ostrości (2MP) i do makrofotografii (2MP). Na froncie natomiast zagości kamerka 8MP ze światem f/2.2.I choć wiemy już niebami wszystko na temat nadchodzącego Galaxy A23 5G, to jednak w dalszym ciągu nie jest znana data premiery, a także sugerowana cena detaliczna. Mając jednak na uwadze fakt, że Galaxy M23 5G można kupić w Polsce za około 1000 zł, w przypadku nadchodzącej nowości wycena powinna być podobna.Źródło:Źródło: FCC mysmartprice / fot. tyt. @OnLeaks / @prepp_in (Twitter)