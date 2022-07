Chiny zaprezentowały swoją autorską kartę graficzną

Glenfly Arise GT-10C0.

Chiny prezentują pierwszą narodową kartę graficzną

Chińczycy zrobili właśnie znaczący krok w stronę rozwijania swoich technologii dotyczących świata komputerów. Tamtejszy producent zaprezentował kartę graficzną wykonaną w dość archaicznej architekturze 28 nm, wyposażoną w złącze HDMI oraz przestarzałe już złącze VGA. Glenfly Arise GT-10C0 budzi u wielu co najwyżej uśmiech politowania, ale jak mawiają: od czegoś trzeba zacząć.to karta graficzna najniższego segmentu, wykorzystująca GPU pracujące z taktowaniem 500 MHz. Do sprzedaży trafią warianty z 2 lub 4 GB pamięci DDR o częstotliwości pracy do 1,2 GHz. Zastosowano tu szynę pamięci 64 lub 128-bitową, w zależności od modelu.