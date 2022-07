OPPO wkracza do Ligi Mistrzów. Teraz to oficjalny partner UEFA Champions League

To niemały sukces OPPO.

OPPO i UEFA Champions League podpisały współpracę

Firma OPPO, znana Polakom przede wszystkim z rynku smartfonów, pragnie być jeszcze mocniej rozpoznawalna na całym świecie. W walce o zwiększenie udziałów w tym, a także innych światowych rynkach, postanowiła zawrzeć współpracę z UEFA Champions League, czyli Ligą Mistrzów. To pierwsza w historii chińska marka, która podjęła partnerstwo z tak znaczącym podmiotem reprezentującym środowisko piłki nożnej.OPPO stało się oficjalnym partnerem najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek piłkarskich na Starym Kontynencie. Umowa podpisana na dwa sezony zakłada początkowo promowanie flagowych smartfonów OPPO Reno i Find X oraz urządzeń IoT, między innymi słuchawek i smartwatchy. Firma będzie promowana na bandach reklamowych, stronie internetowej i w mediach społecznościowych.OPPO zapowiedziało też akcję "Inspiration Moments". Kibice będą zachęcani do fotografowania wyjątkowych chwil na boiskach piłkarskich. Najlepsze zdjęcia trafią do sekcji OPPO Gallery na oficjalnej stronie internetowej UEFA oraz zostaną umieszczone na dedykowanej stronie poświęconej Lidze Mistrzów.- powiedział William Liu, President of Global Marketing, OPPO.- dodał Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director.OPPO od wielu lat współpracuje m.in. z turniejami tenisowymi Wimbledon i Roland-Garros i jest globalnym partnerem Międzynarodowej Rady Krykieta ICC (ang. International Cricket Council).OPPO będzie współpracować z UEFA dodatkowo w ramach Superpucharu Europy UEFA, Ligi Mistrzów Futsalu UEFA oraz Ligi Młodzieżowej UEFA.Źródło: OPPO